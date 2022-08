Kutasi Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem EJKK Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet intézetvezető egyetemi docense a Napi.hu-nak adott interjújában többek között arról is beszélt, hogy az Európai Unió egyelőre nem tudott direktívát hozni a globális minimumadó ügyében, mert a kormány megvétózta a szabályozás elfogadását.

Fotó (illusztráció): Pixabay

Kutasi Gábor szerint akár uniós alkudozás tárgya is lehet a nagyvállalatokat érintő adószabályozás.

Magyarország vétója mennyire tudja útját állni annak, hogy az itthon működő cégek is magasabb adókulcsot fizessenek be?

Kutasi Gábor a globális minimumadóról azt mondta, "érdemes két szálat megkülönböztetni, egyrészről van az OECD-ben bemutatott koncepció, valamint van az EU direktívája".

Utóbbit nem fogadta el a magyar kormány, így uniós szintű szabályozás egyelőre nem jöhet létre.

- tette hozzá.

Az OECD javaslatát pedig egyelőre az Egyesült Államok sem emelte törvényi erőre, mert a Republikánus Párt nem támogatja a javaslatot. Ennek köszönhetően a minimumadó bevezetése globális szinten is késésben van

- fogalmazott.

Ettől még mind az OECD, mind az EU irányelv-tervezete azt mondja, hogy attól függetlenül, hogy egy harmadik ország vagy kimaradó ország nem vesz részt ebben az adóegyezményben, akkor az anyacég székhelye szerinti ország kivetheti azt az adó különbözetet, ami a 15 százaléktól elmarad – tehát valaki ki fogja vetni. Ebből a szempontból kis mozgástere van Magyarországnak.

Kutasi Gábor szerint "ez az egész vita elég dinamikus, olyan értelemben, hogy egyrészt alakítható a magyar adórendszer is, és alakítható az is, hogy mit is értenek bele a megfizetett adóba. Az utóbbi tisztázása jelenleg hiányzik az EU-s irányelvből".

A Napi.hu arra a kérdésre is kitért, hogy ha Magyarország enged a globális minimumadó kérdésében, akkor Európai Bizottság más ügyben kedvezhet-e a budapesti kormánynak?

Európai Unió úgy működik, hogy különböző témákat össze lehet kötni, és akkor elindulhat az alkudozás: „ha itt engedek, akkor abban a másik témában meg engedjenek nekem.”

Mint mondta, az uniós tárgyalásokra nincs rálátása, "de akár az is lehet mögötte, hogy Magyarország most sok mindent blokkol addig, amíg mondjuk például az uniós pénzek kifizetésével össze nem tudja ezt kötni".

Kutasi azt is elmondta, hogy globális minimumadó Magyarországon viszonylag kevés céget érint, ugyanakkor a magyar gazdaság szempontjából nagyon fontos cégekről beszélünk.

A magyar adórendszer egészének a filozófiája, hogy a fogyasztást és a helyi fogyasztásra épülő iparágakat, szolgáltatókat adóztatja meg, míg az exportra alkalmas ágazatokat pedig kevésbé terheli. Mindez odavezet, hogy jelenleg a magyar gazdaság gerincét adó cégek viselnének túl nagy terhet, ez indokolja az ellenállást.

Kutasi szerint "mindez újragondoláshoz vezethet, különben a cégek adóját máshol fogják beszedni, erről a beszedési jogról pedig nem érdemes lemondani".

