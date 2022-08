Biztosra ment az erdészeti vezető: Többször is elismételte a közmédiában a kormány mentegetőzését

Megismételte a közmédia műsoraiban a kormány csütörtöki mentegetőző üzenetét Dobre Csaba, az Egererdő Zrt. vezérigazgatója – írja a 24.hu.



Fotó (illusztráció): Pixabay

Az MTI összefoglalója szerint Dobre Csaba az M1 aktuális csatorna műsorában arról beszélt, hogy a fakitermelés szabályozására vonatkozó rendelet nem veszélyezteti a magyar erdőállományt.

Az erdőgazdálkodás és a fakitermelés jelenleg is a szigorú erdőtörvény, szigorú természetvédelmi törvény szerint zajlik, mert a rendelet csak vészhelyzet esetén lép életbe

- közölte Dobre Csaba. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő csütörtökön szinte ugyanezt mondta.

Ezért arra készülnek, hogy az érvényben lévő erdőtervek szerint folyik az idén az erdőgazdálkodás és a kitermelésre tervezett 1,3 millió köbméternyi tűzifa elég lesz a lakossági igények kielégítésére

- tette hozzá.

Elmondta: az erdőgazdálkodás fenntarthatósági követelményeit a rendelet nem írja felül. Az erdők éves gyarapodását, a fák vastagodását és az új facsemeték kihajtását, jelentő "folyó növedéket", banki nyelvre lefordítva a "kamatot", évtizedek óta csak 50-60 százalékban hasznosítja az erdőgazdálkodás.

A rendelet csak a fennmaradó "kamat" hasznosítását teszi lehetővé vészhelyzet esetén, a "tőkéhez" továbbra sem lehet hozzányúlni

- fűzte hozzá.

Az sem veszélyezteti a faállományt, hogy meghosszabbították a fakitermelésre rendelkezésre álló időszakot, mert az aszály miatt már őszi körülmények vannak az erdőkben. A rendelet nyomán a szeptember elsejével induló fakitermelési időszakot csupán 1-2 héttel tudják előbbre hozni

- magyarázta.

Dobre Csaba pénteken a Kossuth Rádió, Jó reggelt Magyarország! című műsorában is igyekezett megerősíteni, hogy a rendelet nem veszélyezteti az erdőállományt.

Elmondása szerint az Egererdő 70 százalékban védett, illetve Natura 2000-es területen található magas ökológiai értékű tölgyeseket és bükkösöket kezel, amelyeket még a legszigorúbb vészhelyzetben sem lehetne kivágni.

Szerinte átmeneti ellátási nehézségek lehetnek, ám ezeket enyhítheti, hogy egy-két héttel hamarabb kezdhetik meg az erdőgazdaságok a fakitermelést.

Arról is beszélt, hogy a szociális tűzifa program is az előzetes tervek szerint zajlik. Így az 5 ezres lélekszámot el nem érő települések önkormányzatai 5 milliárd forint értékű tűzifát kapnak, ami 210-230 ezer köbméternyi faanyagot jelent.

A 24.hu arról számolt be, hogy Dobre Csaba a 2018-as hivatalos önéletrajza szerint a vezérigazgatói teendői mellett az Országos Erdészeti Egyesület delegáltjaként a Fidesszel erős kapcsolatot ápoló MAGOSZ Heves megyei listáján került be a kormánnyal szintén erős kapcsolatokat ápoló Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei küldöttei közé, majd a kamara Heves megyei szervezetének földbizottsági ügyekben eljáró alelnökének is megválasztották.