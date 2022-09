Hadházy Ákos jeggyel, és egy olasz turistacsoporttal jutott be a Parlamentbe

Hadházy Ákos közösségi oldalán számolt be arról, hogy vett egy belépőt, majd egy olasz turistacsoporttal együtt megtekintette az Országházat pénteken. Mint írja, Kövér László május elején a belépőjét is letiltatta.



Fotó: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, az ellenzéki összefogás zuglói képviselőjelöltje az Egységben Magyarországért eredményváró rendezvényén, a Városligeti Műjégpályán az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án. MTI/Illyés Tibor

Így valószínűleg én vagyok Európában (a Világon?) az egyetlen megválasztott képviselő, aki csak jeggyel léphet be a parlamentbe…

- fogalmazott közösségi oldalán a képviselő.

Ez akár vicces is lehetne (tulajdonképpen az is), de azért gondoljunk bele: csak diktatúrákban fordulhat elő, hogy egy megválasztott parlamenti képviselőt bármi módon megfosszanak a jogaitól.

- tette hozzá.

Mint mondta, azért maradt távol az alakuló üléstől, hogy "így tiltakozzon a tisztességtelen választások miatt".

Arról is beszéltem, hogy miért állítom, hogy a legutóbbi választást elcsalták. Azt is elmondtam, hogy Kövér packázása viszont legalább arra jó, hogy mindenki számára még világosabb legyen, hogy Magyarország már nem parlamentáris demokrácia. És azt is elmondtam, hogy ha esetleg fel méltóztatik esketni engem a házmester, akkor sem fogom eljátszani neki a demokrácia színházat. Egy ilyen választás után egyetlen legitim cél miatt szabad csak felvenni a mandátumot: a tisztességes választás feltételeinek kivívásáért. Ez viszont nem megy úgy, ha közben hétről hétre a demokrácia halvány látszatát keltjük az aranyozott falak között