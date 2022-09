"Megalakult a harmadik Gyurcsány-kormány" – a nap észrevétele egy fideszes politikustól érkezett

A frakciók reagálásával folytatódott az Országgyűlés hétfői ülése délután.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A fideszes Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet, hogy a háború kitörésekor nem voltak olyan magasak az energiaárak, mint most, a szankciós csomag elfogadása után többszörösére nőtt az energiaár Európában. A megemelkedett árak miatt Oroszország 158 milliárd euró bevételre tett szert, ennek az összegnek a hatvan százalékát az EU fizette, ezzel az európai közösség finanszírozza a háborút – mondta.

Szerinte a szankciók hatnak az élelmiszerárakra, ez pedig felnyomja az inflációt is. A kormány átlagosan havi 180 ezer forintot ad a családoknak az átlagfogyasztásig a rezsicsökkentés megtartásával – mutatott rá, utalva arra is, hogy fenntartják az árstopokat is.

Az ellenzéki politikusokat azzal vádolta, hogy "a gonosz vámszedői", megint megpróbálják elbizonytalanítani a magyarokat, dezinformálnak és félretájékoztatnak.

Gratulált a "harmadik Gyurcsány-kormány megalakulásához", ami most csak árnyékkormány. Egyszer már volt olyan, hogy az ellenzék úgy tett, mintha kormányozna, de akkor sem csinált semmit

- tette hozzá.

Gyurcsány Ferenc (DK) szerint megölt gyermekek, családapák és családanyák tömegsírja felett azt mondja a magyar kormány, hogy az életben maradottak nyújtsanak békejobbot. A kormány a háborús bűnökkel vádolt állam vezetőit védik – tette hozzá.

Szerinte a magyar kormányfő nemzete tisztességét ajánlja Putyin hatalmáért, Magyarország azonban nem becstelen, a mai vezetői azok. Azt mondta, nem tudja, mivel fogja Putyin "az önök emberét", de amit a kormányfő tesz az nemcsak erkölcstelen, hanem ésszerűtlen is. "

Azt gondolom, hogy fogják a fiút"

- fogalmazott.

Kitért arra is, hogy miközben a miniszterelnök Putyinnak szalutál, Brüsszelnek letérdel, pénzért könyörög, másfél tucat törvénnyel adja meg magát a bátor, szuverén utcai harcos. Az ellenzéki politikus rongyembereknek nevezte a kormány tagjait. Szánalmas kormányunk van, nagy száj, kis tehetség, láttunk már ilyet, előbb utóbb vége lesz – zárta felszólalását.