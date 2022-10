Indul a törvénygyár a parlamentben, az uniós pénzek megszerzése a tét

Három napon keresztül ülésezik az országgyűlés, hétfőn már több olyan törvényjavaslat is előkerül, amely ahhoz kell, hogy az Európai Bizottsággal meg tudjon egyezni a kormány a függőben lévő uniós pénzekről. Többek közt a büntetőeljárásról szóló törvényhez is hozzányúlnak, az Integritás Hatóságról is döntenek, és a közérdekű adatigányléseknél is lesz módosítás.

Három napot ülésezik a héten az Országgyűlés, hétfőn több, az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében szükséges törvényjavaslat szerepel a napirenden – olvasható az MTI hírében.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a 13 órakor kezdődő ülésen megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Koltai Imre (MSZP) volt országgyűlési képviselőről.

A napirend előtti felszólalások és a napirend elfogadása után megvitatják az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló törvény módosítását, majd szavaznak is az előterjesztésről.

A törvényjavaslat egy teljesen új, a büntetőeljárási szabályozásban eddig ismeretlen eljárást vezet be a közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmények esetén.

A határozathozatal után interpellációk és azonnali kérdések hangzanak el.

Ezt követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáit folytatják le. A napirenden szereplő mind a négy törvényjavaslat az Európai Bizottsággal való megegyezéshez szükséges.

A jogalkotási törvényt azért módosítják, mert a kormány vállalta, hogy a jogszabálytervezetek kilencven százalékát társadalmi egyeztetésre bocsájtja. Egy másik törvényjavaslat lehetővé teszi az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) helyszíni ellenőrzéseinek pénzügyőri támogatását.

Az uniós kondicionalitási eljárás lezárása érdekében a kormány az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló törvényjavaslattal létrehozza az EU pénzügyi érdekeinek védelmében fellépő Integritás Hatóságot, valamint a javaslattévő feladatot ellátó Korrupcióellenes Munkacsoportot.

Egy másik előterjesztés a közérdekű adatigényléseknél megszünteti "a munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételéhez" kapcsolódó költségtérítés megállapításának lehetőségét. A jövőben a kormány rendeletben határozza meg az iratok másolásáért, kézbesítéséért elkérhető maximális összeget.