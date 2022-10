Így tüntetnek a tanárok és a diákok országszerte

Az ország számos pontján tartanak ma demonstárciót a tanárok és diákok, akik az oktatás állapota és a tanárok kirúgással való fenyegetése miatt tüntetnek. A Portfolio információi szerint legalább 75 demonstárciót tartanak ma tanárok és diákok.



Fotó: Facebook / Farkas Benedek budaörsi ellenzéki képviselő "Nekünk ilyen óvodáink vannak! A napot szolidaritási flashmobbal kezdtük az oktatásért, a budaörsi óvodapedagógusok szervezésében"

Dunakeszin a Főtéren gyülekeztek a demonstrálók.

Nem maradunk csendben! Együtt sokan vagyunk!

- idézi a csoport Facebook-oldaláról a Portfolio.

Az ország több részén is élőlánccal, flasmobbal állnak ki a tanárok jogaiért.

Pécsen a két élőláncból végül csak egyet tartottak meg az egyik gimnázium udvarán. A Telex értesülései szerint a rendőrségi bejelentés későn történt meg, ezért nem kaptak engedélyt a megtartására közterületen, és egy későbbi időpontra fogják újra meghirdetni. Az elmaradt élőláncot egy másik gimnázium diákjai hirdették meg, de hasonló okok miatt az sem a tervek szerint alakult.

Debrecenben több száz méteres élőláncot alkottak a diákok, a tanárok és a szülők egészen a Fazekas Mihály Gimnáziumtól a Kossuth térig. Budaörsön még a piros felkiáltójelet is életre keltették, ott flashmobbal indult a nap.

A budapesti Bárczi Gusztáv készségfejlesztő iskola kerítését pedig kockás ingekkel dekorálták ki.

Gödöllőn két iskolát is összekötöttek az élőlánccal, van, ahol bőven 100 fő fölött van a résztvevők száma, néhány helyen még a 200-at is eléri.

A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban a 771 diák közül 88 ment be, így kifejezve szolidaritásukat tanáraikkal. A Ráckevei Ady Endre Gimnázium szinte teljes tanári kara és a titkárság is sztrájkol reggel nyolc és tíz óra között. A diákok és a szülők szolidaritást vállaltak, a 453 diákból 398 diák nem jött iskolába. A diákok a gimnázium előtt élő lánccal fejezték ki támogatásukat. A 17. kerületi Gregor József Általános Iskolába csak a diákok harmada ment ma be.

A Kőbányai Kiskakas Óvoda így fest péntek reggel, erről a Pedagógusok Szakszervezete fővárosi szervezete tett közzé képeket Facebookon.

Az Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének tagságának elsöprő többsége támogatja a pedagógusok követeléseit, küzdelmét

– írta péntek délelőtti közleményében a szakszervezet elnöksége.

A tájékoztatás szerint az FDSZ széles körben kikérte a tagság és az egyetemi munkatársak véleményét a köznevelésben tapasztalható rendszerszintű problémák megoldatlansága nyomán kialakult pedagógus elégedetlenséggel kapcsolatos kérdésekben – írja a 24.hu.

A felsőoktatási dolgozók egyetértenek azzal, hogy a felsőoktatás minőségét alapvetően befolyásolja a köznevelés sikeressége. Ennek alapja a pedagógusok munkafeltételeinek biztosítása, az oktatásra fordított költségvetési források bővítése. Kiemelten fontos, hogy az oktató/nevelő munka elismertségének növelése, vonzóbbá tétele érdekében jelentősen emelkedjen az oktatási ágazatban dolgozók bére.

Az FDSZ támogatja az oktatásüggyel kapcsolatos véleményüket vállaló, a sztrájkjogért kiálló pedagógusokat és elhibázottnak tartják a hatalmi erőfölény alkalmazását a helyzet megoldását célzó tárgyalások helyett.