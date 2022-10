Putyin szüleinek sírján hagyott üzenetet egy szentpétervári nő, őrizetbe vették

Egy cetlire írt üzenetet hagyott egy nő október 6-án az orosz elnök szüleinek a sírján – írja a 444.hu.



Fotó: DMITRY AZAROV / SPUTNIK / AFP

A hatvanéves Irina Csibanevát házi őrizetbe helyezték, öt évet is kaphat. Az ügyészség a nő tettét „arcátlan bűncselekménynek” nevezte. Az ügyész a nő őrizetbe vételét azzal indokolta, hogy Csibaneva „olyan bűncselekményt követett el, amely közveszélyes, mert megsértette a halottak emlékét és az élők érzéseit a halottak iránt”.

Ti, egy sorozatgyilkos szülei, vigyétek, rengeteg szenvedést és fájdalmat kaptunk tőle, az egész világ a haláláért imádkozik. Halál Putyinra. Egy szörnyszülöttet, egy gyilkost neveltetek.

- idézte az üzenetet a lap.

Az üzenetet a temető őre találta meg és küldte el a rendőrségnek, akik aztán feltehetően a temető térfigyelő kameráinak segítségével azonosították a nőt. DNS-vizsgálatot is csináltattak, majd bevetettek egy írásszakértőt is, végül pedig egy nyelvészeti vizsgálatot is tartottak, amely megállapította, hogy a cetlin „Vlagyimir Putyin orosz elnök negatív értékelése” olvasható.

Az nem derült ki, hogy fért a sírhoz, hiszen azt szeptember vége óta gyakorlatilag őrizék, miután egy aktivista otthagyott egy táblát szintén a szülőknek üzenve.