Jót tehet majd nekünk.

Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a református.hu-nak adott interjújában az aktuális kihívásokról is beszélt. Gyermekkorának szűkös évtizedeit felidézve elmondta:

Szerényebben éltünk, a hit mégis boldoggá tudott tenni bennünket. Nem a gyermekkor messzeségbe vesző szépsége miatt mondom ezt, hanem abból a közös keresztyén tapasztalatból, hogy nem kizárólag az anyagi jóléten múlik az ember boldogsága. Minden helyzetben lehet és kell hálát adni. Ez is segít a bajban. Adjunk hálát azért, hogy a hét szűk esztendő a hét bő esztendő után jön! Igaz, hogy újból szerényebben fogunk élni, de ez jót tehet majd nekünk is, a világnak is.

Balog Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy „az elmúlt években sem jutott mindenkinek a gyarapodásból – szemléz az index.hu. Vegyük észre azokat, akiket nálunk is jobban sújt a válság, és egzisztenciálisan ellehetetlenülnek.” De odáig merészkedett, hogy a kormány működésére vonatkozóan is megfogalmazott pár gondolatot.

Emellett jelezhetjük mind a társadalomnak, mind a kormányzatnak a terhek arányos elosztásának igényét, vagyis aki jobban gyarapodott az elmúlt években, az vállaljon ebben a válságos helyzetben többet. És akinek kevesebbje van, az is vállaljon

– hangsúlyozta.