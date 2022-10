Ahogy korábban mi is megírtuk, csütörtökön egy 84 éves asszonyt és az 55 éves, szívbeteg fiát is kilakoltatták Kőbányán. Három hete Belváros-Lipótváros Önkormányzata egy 67 éves, egyedülálló, krónikus beteg asszonyt lakoltatott ki.

A kilakoltatások kapcsán a G7 cikkében azt írja,

A lap hozzáteszi

A kilakoltatásokat a koronavírus-járvány idején ugyan felfüggesztette a kormány, ám egy ponton mégis újraindulhattak, annak ellenére, hogy a jogi értelemben vett veszélyhelyzet továbbra is fennáll. (Ennek magyarázata, hogy a járványügyi veszélyhelyzet 2022. június 15-én megszűnt, cserébe azonnal életbe lépett a háborús veszélyhelyzet.)

Ez azt is magával hozta, hogy a járvány alatt felfüggesztett végrehajtások és az új esetek együttesen szabadultak rá a rendszerre.

Eddig amíg a felmondott kölcsönszerződések tipikusan a középosztályt, addig a lakbér- és közüzemi tartozások a szociálisan sérülékenyebb csoportokat, például idősebbeket, fogyatékossággal élőket vagy többgyermekes családokat érintették. Ez a tendencia a jövőben meg fog változni. Már most is tapasztaljuk, hogy a megélhetési válság a munkaerő-piacon egyébként aktív, biztos jövedelemmel rendelkezőket is veszélybe sodorja. Fokozottan igaz ez a közszférában dolgozókra. Az utóbbi időben ügyfeleink között jelent meg kórházi ápoló, tűzoltó vagy tanár is. Fontos lenne felismernie a jogalkotónak, hogy a lakásvesztés megelőzése a legfontosabb cél, hiszen a lakhatás elvesztése automatikusan magával hozza a család szétesését, és gyakran a munkahely, így a társadalombiztosítás elvesztését is