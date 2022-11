A növekvő rezisárak miatt bezár egy bölcsőde Nyíregyházán

A gyerekeket decembertől más intézménybe kell vinniük a szülőknek.

A nyíregyházi Hóvirág bölcsődébe járó 31 kisgyereket decembertől más bölcsődébe kell vinnie a szüleiknek, ugyanis az intézményt határozatlan időre bezárják a növekvő energiaárak miatt.

Az RTL Híradójának riportja szerint a szülőket váratlanul érte az önkormányzat döntése, amivel nem is értenek egyet. Van olyan szülő, akinek autó híján fél órával is több időbe kerül a másik, kijelölt bölcsődébe vinni a gyerekét. Hiába kérték a szülők, hogy az önkormányzat változtassa meg a döntését, eddig ez nem történt meg, holott a szülők jelezték, hogy készek akár a költségek egy részét is átvállalni.

Az RTL Híradójának nyilatkozó szakember szerint egy bölcsődeváltás mentálisan nagyon megterhelheti a gyerekeket.