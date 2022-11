A rakétabecsalódásra válaszul.

Novák Katalin/Facebook

A lengyelországi rakétaincidenssel kapcsolatban tett közzé bejegyzést a Twitteren Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke – szúrta ki a 24.hu.

Az államfő ebben azt írja: még mindig sok a bizonytalanság a történtekkel kapcsolatban, egy azonban biztos, Magyarország Lengyelország mellett áll.

Still a lot of uncertainties in the missile attack of tonight, but one thing is for sure: Hungary stands shoulder to shoulder with Poland.