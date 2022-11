Orbán:„Még nem lőnek ránk, de már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy tényleges hadviselő féllé váljunk"

Ha háború van a szomszédodban, akkor te sem érezheted magad biztonságban, ez a tanulsága a Lengyelországba becsapódott ukrán területről indított rakétának – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában.

A kormányfő szerint, ha Európa úgy tekint magára mintha részese lenne ennek a háborúnak, akkor a helyzet egyre veszélyesebb lesz, ezért tűzszünetre és békére van szükség – írja a hirado.hu.

A háború szélén

Röppenek fel olyan hírek, hogy vannak tárgyalások az amerikai és az orosz fél között, de Orbán Viktor szerint nem látszik jele annak, hogy ezek érdemi tárgyalások lennének.

A szankciós politikával kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta, hogy az egy lépés a háború felé, hiszen ha valaki gazdaságilag beavatkozik egy katonai konfliktusba, azzal állást is foglal, hiszen lépést tesz az egyik harcoló fél irányába.

Orbán Viktor szerint egyre több az olyan intézkedés, amivel magunk is részesévé válunk a háborúnak, pedig ezekről korábban nem volt szó. De most már pusztító fegyvereket is szállítunk, képezzük a saját területen az ukrán katonákat, szankcionáljuk az energiát, lépésről-lépésre csúszunk bele ebbe a háborúba – mondta a kormányfő.

„Még nem lőnek ránk, de már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy tényleges hadviselő féllé váljunk. Nagyon veszélyes dolog, amit Európa művel” – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy Magyarország próbál mindenkit lebeszélni erről.

Mi békét akarunk, de rajtunk kívül szinte senki sem követi ezt az irányvonalat. Néha az az érzése az embernek, hogy nem tudják a döntéshozók, hogy mit csinálnak és a különböző lépéseknek milyen következményei lesznek – mondta Orbán Viktor.

A beszélgetés során szóba került, hogy lassan egyre több brüsszeli politikus is belátja, hogy a szankciós politika megbukott, és most próbálják felülírni korábbi kijelentéseiket. Például Josep Borrell nemrég vallotta be: az unió soha nem számított arra, hogy a szankciók megállítják Oroszországot.

Az EU kül -és biztonságpolitikáért felelős főképviselője szerint a szankciókkal annyit akartak elérni, hogy Moszkva nehezebben finanszírozhassa a háborút.

„A politika bizonyos esetekben pontosan olyan, mint az otthoni életünk. Ha valami nem sikerül, két dolgot mondhat az ember. Újragondolja az egészet és megoldást keres, vagy elkerüli a kudarc érzést, és azt mondja, magunk sem gondoltuk komolyan a célt”

– mondta Orbán Viktor.

Hozzátette, le kell beszélni az európai vezetőket arról, hogy utólag másképp emlékezzenek a célokra, mint ahogyan azok ki voltak jelölve.

Az eddigi kudarcok ellenére a sajtóhírek arról szólnak, hogy Brüsszelben készül a 9. szankciós csomag. A kormányfő ezzel kapcsolatban kiemelte, Magyarország sosem támogatta a szankciós csomagokat, mindig mentesítésért harcolt, és amikor megkapta a biztosítékokat, nem szavazott ellene.

Általában nem tartjuk jónak a szankciók politikáját, de ha elengedjük, akkor mindig kell, hogy a magyar érdekeket képviselő mentesítő szabály legyen. Eddig ez mindig sikerült, és ezt a politikát folytatni kell – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint fontos, hogy a mindenkori magyar kormány maga mögött tudja a magyarok támogatását.

„Nagy csaták árán, de el fogom éri, hogy ha lesz 9. szankciós csomag, akkor a számunkra létfontosságú kérdésekben, például az atomenergia tekintetében legyen kivétel”

– jelentette ki.

Orbán Viktor kiemelte, Magyarországra továbbra is jöhet orosz gáz, e nélkül a gazdaságunk már összeomlott volna.

A miniszterelnök aláhúzta, „nem tudjuk kihúzni magunkat a szankciós politika hatásai alól”. Az egyik ilyen hatásnak a szankciós inflációt vélte. Hozzátette: ezt politikai döntések idézik elő, amelyet uniós képviselők hoztak meg. Ezért kell mindannyiunknak szankciós költséget fizetnie pluszba az energiáért.

A kormányfő elmondta, hogy Magyarországnak van egy akcióterve a jelenlegi helyzetben.

Ennek legutolsó pontja a krumpli és a tojás árának meghatározása volt.

Viszont mint mondta, minden termékre ezt nem lehet kivetni. Hozzátette: de néhány terméknél meghozható, amely segít az embereknek.

Orbán Viktor az árstopokkal kapcsolatban elmondta, az intézkedésekkel a kormány nem tudja teljesen ellensúlyozni a szankciós infláció hatásait, de csökkenteni igen.

A benzinársapka is segít, vagy az, hogy minden család 180 ezer forintot kap a rezsicsökkentésen keresztül. Kiemelte, hogy ha ki kellene fizetni az energia teljes árát akkor 180 ezer forinttal többet kellene fizetnie havonta egy családnak.

„Ezt több millió család nem engedheti meg magának”

– tette hozzá.

Két lehetősége van egy kormánynak ebben a helyzetben: Nem mozog nem intézkedik, és várja hogy elmúljon a baj, vagy enyhíteni akarja a bajt, és cselekszik.

Orbán Viktor a gazdaságélénkítő tervekről is beszélt. A kormányfő elmondta, hogy a koronavírus-járványt követően nagyon gyorsan növekedett a gazdaság. Most azonban a cél, hogy a növekedés ne forduljon át csökkenésbe.

A cél, hogy mindenkinek legyen munkája és, hogy mi ne essünk recesszióba. A családtámogatási programot pedig fenn fogja tartani a kormány – szögezte le Orbán Viktor.

Energiabiztonság: az idei téllel nem lesz gond

Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy a választások után új kormányt alakított, de azóta a szankciók miatt megváltozott a helyzet, így az energiaválság miatt most egy új különálló minisztériumot kellett létrehozni.

Palkovics Lászlót arra kérte fel, hogy a haderőfejlesztés terén dolgozni – tette hozzá a kormányfő.

Az energiabiztonsággal kapcsolatban szó esett arról, hogy a szakértők szerint az idei téllel nem lesz probléma, de a jövő télre az energiaellátás egyáltalán nem biztosított.

Két feladatunk van. Először is fel kell készülnünk a következő télre. Az idei időszak megoldott. Betároltuk elegendő energiaforrást ahhoz, hogy ha a külvilágtól elszakítanának minket, Magyarország akkor is fél évig el tudná látni magát – fejtette ki a miniszterelnök.

Hozzátette azonban, hogy tavasszal újra kell tölteni a tartalékokat, ami egész Európában problémát jelent. Magyarország jobb helyzetben van a legtöbb európai országnál, mert kivételt harcolt ki a szankciók alól, és ezért olajvezetékeken keresztül déli irányból fel tudja tölteni a tározókat a következő télre.

Közben van egy másik feladat is, mivel az energiaárak az egekben vannak. Ha külföldről kapjuk az energiát, akkor az árára nincs ráhatásunk. Ennek okán a hazai energiatermelést növelni kell. A miniszterelnök ezért kérte fel Lantos Csaba energiaügyi minisztert, hogy álljon a hazai energiastratégia megszervezésének élére.