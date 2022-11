Orbán Viktort nem lehet sarokba szorítani, ha kell, a kínaiaktól vesz fel hitelt

A szankciós politika nem elvi kérdés, emiatt ugyanis az energiaárak az egekbe szöktek, ez pedig évente 10 milliárd eurós hiányt jelent a magyar gazdaságban – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésén, pénteken Budapesten.

Úgy fogalmazott: lehet politikai játékot játszani, de ez nem egy tényleges zsaroló eszköz az unió kezében. "Bennünket nem lehet sarokba szorítani", aki így akar tárgyalni, sosem fog célt érni – hangsúlyozta.

Pimaszkodásnak, károkozásnak nevezte a folyamatot, és kijelentette: források nélkül a magyar gazdaság "zöldítésének" programját a világpiacról, például kínai hitelből is finanszírozhatja az ország.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Szólt arról is, hogy a kormány a válság idején sem adja fel nemzetstratégiai céljait. Bővülni fognak a családtámogatások, a munkahelyeket is fontosak a kormány számára de ugyanígy a nemzetegyesítés kérdése is – hangsúlyozta.

A határon túli magyar közösségek vezetőinek azt ígérte: bár új nagyberuházások várhatóan nem indulnak a következő egy-két évben, nem arról akar tárgyalni velük, mi hogyan nem valósulhat meg, hanem arról, mi hogyan lehetséges.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntőjében kiemelte: a jelenlegi egy nemzeti kormány, amelynek a magyar állam a magyar nemzet önkifejeződése, az értelme és célja az, hogy a magyar nemzet fennmaradjon és a magyarok életminősége javuljon. A nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad – jelentette ki.

Úgy vélte, ehhez kell egy erős Magyarország, amely politikailag, gazdaságilag és diplomáciailag, hátországot biztosít, kell az alkotmányos környezet, az intézményrendszer – ennek része a Máért –, az identitásmegőrzés, a nemzet közjogi egyesítése, továbbá az, hogy a magyarság politikai szervezetei és pártjai meghatározó szerepet játsszanak a körülöttünk lévő országokban. Mindez együtt jelenti a nemzeti, patrióta politikát – mutatott rá.