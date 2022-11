Két levelet is írtak: a kormányt is és a nemzeti olajtársaságot is gyors cselekvésre szólítja a Független Benzinkutak Szövetsége.

A „kisbenzinkutasok” (Független Benzinkutak Szövetsége) levelet ígértek Orbán Viktor miniszterelnöknek és Hernádi Zsolt Mol-elnöknek, amelyben arról szándékoztak értesíteni a kormányfőt és a magyar olajtársaság vezetőjét, hogy a magyar üzemagyag-ellátás gyakorlatilag most omlik össze. A levelet az infostart.hu is szemlézte.

Hernádi Zsoltot megdöbbenésükről tájékoztatják, hogy a Mol megszünteti több száz kisbenzinkút üzemanyaggal történő ellátását.

Nem fogadják el, hogy az ellátásbiztonságra való hivatkozással nem kapnak benzint, "nem a kényszerű partnerek megélhetése a tét, hanem az ország ellátása" – tisztázzák. Arra is rámutatnak, hogy a Mol a korábbi tárgyalásokon azt hangoztatta, a társaságnál megvan „a magyar igények szerinti mennyiség biztosítására.”

Az FBSZ továbbá figyelmeztet, hogy az ellátás volt az ársapka egyik alappillére, ezért kérik a Molt, ne hátráljon ki az egyezségből.

A levelet Egri Gábor elnök és Gépész László alelnök szignálta, ugyanazok, akik az Orbán Viktornak írt levelet is, amelynek az alapvetései a következők:

- a Mol partnerei százainak nem küld több benzint

- 258 családi vállalkozás megélhetése kerül veszélybe, a hazai benzinkutak ötödének helyzete kilátástalan lesz

- közben a Mol nyereségei hatalmasak, mégis semmibe veszi törvényi kötelezettségeit

- intézkedjen a kormány, hogy ha egy benzinkút kifogy egy üzemanyagtípusból, mást attól még adhasson

- szabadíítsa fel a kormány a stratégiai tartalékot

- hosszabbítsa meg a IV. negyedévre a vállalkozássegítő programot, gyorsuljon fel a kifizetés!