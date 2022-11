Momentum: Előbb a kormány csapta be, most pedig az Alkotmánybíróság hagyta cserben a katásokat

Az Alkotmánybíróság elutasította a Momentum keresetét – az adóév közepén módosított – kata-törvény eltörlésével kapcsolatban – olvasható a Momentum Mozgalom közleményében.

- tették hozzá.

Mint írják, a kata gyakorlati megszüntetésével belerúgtak többszázezer emberbe.

- fogalmaztak.

- tették hozzá.

Úgy vélik, ezt az igazságtalan célt szolgálja most ki az Alkotmánybíróság is,

A Momentum panasszal élt az Ab-nál a kata törvény módosítása miatt,

- fogalmaztak.

Vagyis a katásokat előbb a kormány csapta be, most a fideszesekkel feltöltött Alkotmánybíróság is cserben hagyta őket