Az ellenzéki pártok szerint nekik semmi tudomásuk nem volt az Amerikából érkező kampánypénzről – 1,8 milliárdról van szó

Nem is láttak belőle egy filért sem – állítják. Márki-Zay Péter volt ellenzéki közös miniszterelnök-jelölt hétfőn jelezte, hogy fel fogja oldani a titkosítását az ügynek kedd délután.

Tovább folytatódik a Márki-Zay Péter mozgalmához Amerikából érkezett külföldi kampánypénz körül kirobbant ügy, az ellenzéki pártok ugyanis a 24.hu cikke szerint azt állítják, hogy ők ebből a pénzből semmit sem láttak a tavaszi országgyűlési választás idején, és azóta sem.

Mint ismert, nyáron egy podcast-műsorban vallotta be Márki-Zay Péter, hogy a a Mindenki Magyarországa Mozgalom az Action for Democracy nevű szervezettől 1,8 milliárd forintnak megfelelő összeget kaptak. Emiatt a Fidesz támadni kezdte Márki-Zayt és az ellenzéki pártokat, és a titkosszolgálat is bekapcsolódott az ügybe. Márki-Zay Péter ennek kapcsán hétfőn jelezte, hogy kedden délután 14 órától egy sajtótájékoztatón fogja tisztázni a részleteket – írtuk korábbi cikkünkben.

A 24.hu-nak az ügy kapcsán az ellenzéki pártok azt nyilatkozták egyöntetűen, hogy semmi tudomásuk nem volt az Egyesült Államokból érkező kampánypénzről.

Az ellenzéki pártok és Márki-Zay mozgalmának közös kampányolása a tavaszi országgyűlési választás előtt pénzügyileg úgy nézett ki a lap szerint, hogy a hat párt összesen 1–1,2 milliárd forintot dobott össze (ez a jelöltek és a közös lita utáni támogatásból eredt), a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) pedig 2,2–2,4 milliárdot adott bele, így jött össze a az ellenzéki kampány megközelítőleg 3,5 milliárdos összköltsége.

Az MMM-nél az összeg több forrásból, köztük mikroadományokból állt össze, az 1,8 milliárd forintnak megfelelő összeget pedig a fentebb már említett Action for Democracy nevű szervezet adta, mely idén februárban alakult meg. Az AFD szerint az adományokat külföldön élő magyar állampolgároktól gyűjtötték össze, de azt pontosan nem tudni, hogy kiktől. Márki-Zay Péter ennek kapcsán korábban azt nyilatkozta a 24.hu-nak, hogy az alapítvány részéről semmilyen kérés nem hangzott el a támogatás fejében.

Ungár Péter, az LMP társelnöke viszont a lapnak azt mondta még november elején, hogy nem tudott senki a külföldi pénzről, a pártelnöki találkozókon sem hangzott el ennek kapcsán semmi. Szerinte egyébként a kampányban sem látták nyomát ennek a pénznek.

Ungár Péter szerint ezzel a pénzzel

valaki vagy elsétált, vagy a jó isten tudja, mire költötte, de eredményes kampány nem lett belőle.

A Demokratikus Koalíció azt válaszolta a lap kérdéseire, hogy a "DK nem kapott ilyen támogatást. Mi arról is a sajtóból értesültünk, hogy az MMM külföldi adományokban részesült, ezekről sem Márki-Zay Péter, sem a stábja nem tájékoztatott minket a kampány során. Maga Márki-Zay Péter is elismerte, hogy ezekből a támogatásokból egyik ellenzéki párt sem részesült, csak az MMM.”

A Jobbik ezt válaszolta a lapnak:

„Mivel az ügy nem minden részlete ismert a nyilvánosság, így a mi számunkra sem, nem tudunk érdemben válaszolni a kérdésekre. Fikciókba és találgatásokba, feltételezésekbe nem szeretnénk bocsátkozni, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az elmúlt napokban szavazták le a kormánypártok a Jobbik azon javaslatát, mely éppen azért született, hogy elejét vegye bármilyen fajta hazai civil szervezeteken keresztüli külföldi befolyásolásnak a választások tekintetében.”

A 24.hu megkereste a nyáron a Jobbikból kilépett Jakab Pétert is, aki akkor még a pártot vezette, ő pedig azt felelte, hogy az "említett pénzekről semmilyen tájékoztatást nem kaptam, így azok létezéséről nem tudtam.”

A Momentum azt válaszolta a lapnak, hogy az

„említett források nem a Momentumhoz, hanem Márki-Zay Péter mozgalmához érkeztek, nem voltak róla érdemi információink, a létükről mi is ugyanabból a podcastből értesültünk, mint a nyilvánosság.”

A párt a válaszában arra is kitért, hogy az egyéni jelöltjeik kampányát elsősorban a Momentum finanszírozta, másdsorban a jelöltek saját maguk, illetve a hatpárti közös költségvetés.

„A Momentum a párttörvényeknek megfelelően csak magyar állampolgárságú magánszemélytől fogadott el adományokat, az 500 ezer forintnál nagyobb adományozók névsorát pedig, ahogy minden évben, úgy 2022-re vonatkozóan is az éves beszámolóban fogjuk közzétenni.”

Még annyit tettek hozzá, hogy ahogy eddig, így a mostani kampány idején is betartották a párt- és kampányfinanszírozásra vonatkozó törvényeket, és szerintük mindenkinek ezt kellene tennie.

AZ MSZP is azt állította a lapnak, hogy nem volt tudomásuk a külföldrl érkező pénzekről, nem követték nyomon, Márki-Zay és mozgalma honnan gyűjtötte a támogatást. Azt is hozzátették, hogy ők is csak Márki-Zay nyilatkozatiból értesültek az összegről, az MSZP jelöltjei pedig nem kaptak és nem is kaphattak az amerikai forrásból a kampányukra. „Az MSZP mindig kiemelt figyelmet fordított a tevékenységére vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására, így volt ez az idén is. Az MSZP külföldi támogatást nem fogadhat és nem is fogadott el” – írta a szocialista párt.

A Párbeszéd hasonló szellemben válaszolt: ők sem tudtak a külföldről érkező kampánypénzről, és a jelöltjeik sem kaptak abból, és ők is maximálisan betartották a párt- és kampányfinanszírozási törvényt.

A 24.hu megkereste Márki-Zay Pétert is, aki elmondta,

ha az amerikai mellett a magyar média tudta ezt a tényt már a kampányidőszakban is, akkor kis esélyét látom, hogy az MMM kampányköltéseit a saját érdekükben naponta ellenőrző pártok előtt ez titok lett volna. Én az országot jártam, a költéseket nem én intéztem és nem is én hagytam jóvá, hanem az a kampánymenedzsment, amely a napi döntéseket hozta, minden nap a hat párttal egyeztetve, így biztosítva például, hogy semmilyen tiltott pártfinanszírozás ne fordulhasson elő.

Hódmezővásárhely polgármestere kitért rá, hogy az összesen 1,8 milliárdos támogatás mértékéről

akkor nekem sem volt tudomásom, előre ugyanis semmilyen ígéretet nem kaptunk erre vonatkozóan, az összesítést mi is csak akkor tettük meg, amikor elkészültünk a magyar politikatörténet első transzparens kampányelszámolásával, amire végtelenül büszkék vagyunk. A támogatás összege számunkra is kellemes meglepetés volt, nagyon hálásak vagyunk érte minden magyar nevében. Sajnálatos, hogy az elérhető médiafelületek és kampányköltés tekintetében így is alig egy-két százalékát értük el a Fidesz-kampánygépezet erőforrásainak, ezért nem is tudtuk hatékonyan cáfolni az állampárt hazug rágalmait.

A cikk szerint az utólagos kifizetés azért történhetett meg, mert a kampányban részt vevő alvállalkozók és cégek sokszor az elvégzett munkára vonatkozó számlát csak a választás napja után állították ki, akár hetekkel később. A kifizetések teljesítése pedig ezen dátumokhoz képest is több hét elteltével történt meg.

Márki-Zay még hozzátette,

hogy pontosan mire költöttük az összességében 2,5 milliárdos hazai és külföldi magyaroktól érkező támogatást, azt a 42 ezer soros tételes beszámolónkból még Ungár Péter és a DK is pontosan tudhatja, nem beszélve az ellenfeleit kémfegyverrel lehallgató, megfigyelő, és beépített árulókkal operáló pártállamról. Aki Magyarország ezeréves történelmének legkorruptabb bűnözőiből álló kormányával száll szembe, az biztos lehet abban, hogy bátorsága nem marad büntetlen – mi is tudtuk, mire vállalkozunk, és hogy ezért nemcsak magunkat, de szeretteinket is kitesszük Orbán Viktor bosszújának. Éppen ezért ragaszkodtunk a törvények legszigorúbb betartásához és a teljes átláthatósághoz, mely nemcsak a Fidesz, de a hazai ellenzék történetében is példa nélküli.

A 24.hu cikke szerint az Egyesült Államokból érkező kampánytámogatás miatt jelenleg rendőrségi nyomozás és titkosszolgálati vizsgálat is zajlik, Kocsis Máté fideszes fakcióvezető pedig arra kérte a titkosszolgálatokat (miután azok a nemzetbiztonsági bizottsági ülésen megtették első jelentéseiket), hogy a 2051-ig elrendelt titkosítását oldják fel az ügyhöz tartozó dokumentumoknak. Ezt a bizottság jobbikos vezetője, Sas Zoltán parlamenti képviselő is támogatja.