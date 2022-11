Közvetlenül ad pénzt az Európai Bizottság a civileknek, nem szólhat bele a Fidesz-kormány

Az egyik koordinátor ráadásul az Ökotárs Alapítvány lesz, ami ellen az Orbán-kormányok már 2014 óta többször intéztek támadást.

A hvg.hu cikke szerint uniós forrásokhoz juthatnak a hazai civilszervezetek a közeljövőben, méghozzá a Fidesz-kormánytól háborítatlan módon.

Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója (k) beszédet mond a Hősök Vétója II. – Civilek az országért, az ország a civilekért címmel rendezett demonstráción az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2017. május 29-én. A tüntetést a Civilizáció Csoport szervezte, a résztvevők a civil szervezeteket érintő törvény megváltoztatása ellen tiltakoztak.

Fotó, címlapkép: MTI Fotó: Balogh Zoltán

Az ügy előzményei közé tartozik, hogy Magyarország tavaly nyáron bukta el a Norvég Alap teljes összegét, 77 milliárd forintot, miután a Fidesz-kormány azt akarta elérni, hogy beleszólhasson a civileknek szánt keret (a teljes összeg 10 százaléka) elosztásába. Ugyan hosszas huzavona után a magyar és norvég kormányok megállapodtak, hogy egy nyílt pályázaton választják ki azt a független alapkezelő szervezetet, mely a civilpénzeket osztja szét, de a pályázaton végül az Ökotárs Alapítvány nyert, az Orbán-kormány ezt pedig nem fogadta el, így veszett el végül a norvég forrásösszeg. A Miniszterelnökség a döntését akkor azzal indokolta, hogy az Ökotárs Soros Györgyhöz köthető szervezet, amelyhez a norvég kormány ragaszkodott.

A kormánynak az Ökotárssal 2014 óta van problémája, a második Orbán-kormány felállása után nem sokkal először kormányzati ellenőrzést kaptak a nyakukban, majd szeptemberben rendőrök lepték el az alapítvány irodáját, vezetőjét elvitték, házkutatást tartottak – utóbbiról később a bíróság állapította meg, hogy törvénysértő volt. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) hűtlen kezelés és költségvetési csalás miatt tett feljelentést, ezt az ügyészség azonban elutasította, mint ahogy a NAV nyomozása is megszűnt egy idő után. Ráadásul a norvégok viszgálata is mindent rendben talált az alapítványnál. A kormányzati hadjárat után egy évvel az derült ki, hogy személyesen Orbán Viktor utasítására indított rendkívüli ellenőrzést a KEHI.

Most azonban nem a norvégok döntöttek mégis úgy, hogy újraindítják a Norvég Alapot, hanem az Európai Bizottság felől fog érkezni a civileknek (nonrpofit szervezetek és NGO-k) pénz. A hvg.hu információi szerint ugyanis az Európai Bizottság ugyanis a következő két évben az 50 millió eurós (20 milliárd forintos) keretéből már biztos, hogy 3,4 millió eurót (1,4 milliárd forintot) az Ökotárs Alapítvány oszthat szét ezen civilszervezetek közt az uniós értékek, köztük a jogállamiság védelmére.

Ráadásul ebbe a magyar kormánynak semmilyen beleszólása sem lesz, hogy mely civilszervezetek kapnak az uniós forrásból, mert a támogatások közvetlenül Brüsszelen keresztül érkeznek majd.

Az Európai Bizottság korábban is támogatta a civileket, ám most több újdonságot is bevezettek: létrehozták a CERV (Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és Értékek) programot, amely a régebbi támogatási programok kibővített verziója, egy új támogatási ággal kiegészítve (az uniós értékek védelme és népszerűsítése), és a keretösszeget is megemelték.

A program három másik ága az emberi jogok s a nemek közti egyenlőséggel; a polgárok szerepvállalásának erősítésével; az erőszak (nők és gyermekek elleni erőszak is) megakadályozásával foglalkozik.

A lap szerint a következő két évben a CERV-programból (melynek teljes keretösszege a 2021-27 közti uniós ciklusra másfél milliárd euró) a következő két évben 50 millió euró, vagyis 20 milliárd forint jut a tagállamoknak.

Az Európai Bizottság a programról szóló végrehajtási határozatban megemlítette, hogy "a közelmúlt fejleményei" miatt került a programban az uniós értékek védelme, mivel azok tisztelete néhány tagállamban "nem magától értetődő". A hetes cikk szerinti eljárásra is van utalás, vagyis a lap szerint Magyarországra és Lengyelországra is utalhat az uniós értékek védelme. Magyarországot célozhatja az a szövegrész is, melyben azt írják, "néhány tagállamban" meg kell erősíteni az igazságszolgáltatás függetlenségét, a korrupcióellenes keretet, a közérdekű információkhoz való hozzáférést, a nyilvános társadalmi konzultációk biztosítását (ezek mindegyike szerepel a 17 magyar vállalaásban, amiket azért tett a magyar kormány, hogy hozzáférjen az uniós pénzekhez).

A hvg.hu cikke szerint az is újdonság, hogy a kormány behatása nélkül, közvetlenül férhetnek hozzá a program forrásaihoz a civilek, mert helyi szinten egy koordinátor dönt a támogatások kiosztásáról (mivel helyi szinten ez a szervezet jobban ismeri a civil teret). Az egyik koordinátor pedig éppen az Ökotárs Alapítvány lesz.

"Az összesen négy civil szervezetből álló konzorcium összesen 4 millió eurót, vagyis 1,6 milliárd forintot kap Brüsszeltől, hogy pályázatokon keresztül szétossza azt magyar civilek között. Ebből

- az Ökotárs Alapítvány egész pontosan 3 601 160 euró (1 milliárd 472 millió forint)

- a Közösségfejlesztők Egyesülete 145 202 euró (60 millió forint)

- a Kárpátok Alapítvány-Magyarország 126 794 euró (52 millió forint)

- az Autonómia Alapítvány szintén 126 794 euró (52 millió forint)

felett diszponál. (Fontos tehát, hogy ezt a pénzt ők továbbosztják.)"

– olvasható a cikkben, amely szerint a pályázatok (melyek kiírása decembertől várható) összege 15 és 60 ezer euró között szóródik.

Közel 68 millió forintnak megfelelő eurót kap a Háttér Társaság vezetésével felállt konzorcium az LMBTQI emberek segítésére; a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közösen kap több mint 76 millió forintnak megfelelő eurót arra, hogy "képzéseket, workshopokat tartson jogászhallgatók, ügyvédek és NGO-k számára az Alapjogi Chartáról és annak alkalmazásáról."

A lap szerint a források szétosztásába a magyar kormánynak semmilyen beleszólása sem lesz, így borítékolható, hogy mit fog az ügyhöz szólni. Ha pedig az Európai Bizottság úgy látja, hogy eredményes volt a program, akkor a következő két évre még több pénzt oszthat ki ezekre a célokra.