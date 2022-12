Sorra dőlnek Orbánék bástyái: csúfos bukás a gellérthegyi beruházás és a Biodóm is

Az elmúlt napokban egyre sűrűbben kerül szóba a Városliget és Budapest szégyentorzója, a Biodómként ismert Pannon Park sorsa, erről Erő Zoltánnal, Budapest főépítészével beszélgetett a Hírklikk.

A lap szerint miután Lázár János lett az építési és beruházási miniszter, meglepő kanyarokat vesznek az eddig szent tehénnek tekintett állami beruházások. Például a közpénzből multimilliomos Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány indoklás nélkül visszavonta az egykori Balassi Intézet, lánykori nevén a munkásőr parancsnokság épületének bontására kiírt közbeszerzést.

A főépítész szerint gazdasági helyzet mindezt még inkább kiélezte.

A lap megkérdezte, hogy a fővárost presszionáló beruházások közül talán a legdrámaibb helyzetben a Biodóm van – és a főváros, mint fenntartója. Ön szerint a Biodóm mivé és kié lesz?

Erre most nehéz válaszolni. Ezt a projektet egyelőre se lenyelni, se kiköpni nem lehet, hasonlatos az óriáskígyó önmagába harapásához. Borzasztóan nehéz ügy, amire hasonlóan nehéz megoldást találni. Építészetileg sem szeretjük, maga a projekt is kérdéses, hogy valami csak azért legyen nagyobb, hogy ennél nagyobb a világon ne legyen. Amint az is erősen kérdéses, hogy mindez milyen áron valósul meg.