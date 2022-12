Szerda hajnalban a külgazdasági és külügyminiszter is Katarba utazott. Szijjártó Péter szerint Abdul Rahman Ál Száni „komoly munkát végzett az elmúlt időszakban, hiszen a világbajnokság megrendezése komoly erőfeszítéseket kívánt”. Kedden megérkezett Katarba a magyar honvédség Falconja is, melyet két OTP-s magánrepülő követett. Kedden délben a NER kedvenc magángépe, a Mészáros Lőrinc által gyakran használt Bombardier luxusgép is Katar felé indult Ferihegyről.

Orbán Viktor miniszterelnök után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is Katarba utazott, de a kormányfővel ellentétben nem a labdarúgó-világbajnokságra érkezett – írja az Index.

A tárcavezető szerda hajnalban landolt a dohai repülőtéren, ahonnan egyenesen szentmisére ment, majd interjút adott az al-Dzsazír pánarab televíziónak, és végül a katari kollégájával találkozott.

Már Orbán is Katarban van

A 24. hu közben arról ír, hogy nyilvános repüléskövető oldalak adatai szerint kedden délelőtt landolt a dohai repülőtéren a magyar honvédség Falcon 7x típusú repülőgépe. A gép fedélzetén azonban nem utazhatott a kormányfő, mert a hajnali kecskeméti induláskor még Budapesten tartózkodott.

A Flightradar adatai szerint a magyar kormánygépet az OTP érdekeltségébe tartozó két magánrepülő követte Dohába. Csányi Sándor, az OTP elnöke vezeti a Magyar Labdarúgó-szövetséget. A két gép hétfőn érkezett vissza Üzbegisztánból, ahol az OTP az ország ötödik legnagyobb bankját készül megvásárolni, az erről szóló szerződést hétfőn már alá is írták. Kedden reggel 9 után negyedórás eltéréssel mindkét repülő Doha útiránnyal indult el Budapestről. Budapest és Doha között a repülőút körülbelül öt óra.

A miniszterelnök egyébként már hétfőn összekapcsolta a világbajnokságot és az OTP üzbég bankos üzletét. A Twitter-oldalán azt írta:

From the regional championship to the World Cup! Congratulations to @otpbank_hu on acquiring their first bank outside of Europe. https://t.co/JI08sp7emD