Márki-Zay Péter üzent Lázár Jánosnak! Ezt írta

A közösségi oldalán.

Hódmezővásárhely polgármestere úgy véli, hogy a térség parlamenti képviselője, miniszter lobbizott azért, hogy a város ne kapjon kormányzati rezsitámogatást – írta meg az atv.hu.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Márki-Zay Péter Facebook-oldalán azt írta: ez az egyetlen város Csongrád-Csanád vármegyében, amelyiknek "valamilyen rejtélyes oknál fogva" a kormány nem ad rezsitámogatást.

Országszerte és a megyében is kaptak ellenzéki és független vezetésű városok is (Szeged és Szentes például), ahogy a tavalyi uszoda-támogatásokból is jutott nem kormánypártiaknak is – tette hozzá Márki-Zay.

"Ha már építeni nem tud, legalább ne romboljon. Ha segíteni nem tud, ne ártson"

- fogalmazott a politikus.