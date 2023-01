Összehozták Orbánék: A legszegényebbek is az elnyomorodás felé tartanak, hiába az árstop

Decemberben mi is beszámoltunk arról, hogy a régi, jegyrendszeres emlékeket idéző tábla fogadja az Aldi boltjaiba betérő vásárlókat, ám most már hiába a készletezési rendelet, továbbra is hiány van az árstopos termékekből a boltok egy részében – erről számol be a RTL Híradója.

A nézők üres polcokról küldtek felvételeket, amelyeken tojásnak, lisztnek, vagy cukornak kellett volna lennie. De nem voltak, hiába kell kétszer annyi árstopos terméket tartaniuk múlt csütörtök óta a boltoknak.

Délelőtt kell menni, délután ez reménytelen

– mondja egy vevő a Híradónak, amikor arról kérdezik, mikor kaphatóak a boltokban az ársapkás termékeket.

A Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint nem egyértelmű a rendelet, és ezért egyelőre nem duplázták meg a készleteket az üzletek. Nagy István,agrárminiszter az Indexnek kedden azt mondta, hatósági árak nélkül 30 százalékkal többet költenének élelmiszerre a legszegényebbek.

A GKI szerint a miniszter téved:

Molnár László állítja, a legszegényebbek is az elnyomorodás felé tartanak.

Amikor Orbán Viktor az elmúlt év elején nagy büszkén bejelentette, hogy február elsejétől hat alapvető élelmiszerre ársapkát tesznek, azaz, ezeket a termékeket nem lehet drágábban adni, mint amennyiért tavaly októberben, már lehetett tudni, hatalmas áruhiánnyal kell szembenéznie a magyaroknak.

Annak ellenére, hogy pontosan tudhatták ez lesz az eredménye, mégis tartották az ársapkákat, méghozzá korrekció nélkül.

December elején mi is foglalkoztunk a problémával, amely már akkor szinte tarthatatlanná vált. Akkor, többen azt jegyezték meg, hogy cselekhez kell folyamodni, hogy meg tudják venni a tejet, vagy egyéb hatósági áras terméket, hiszen ha külön-külön fizetnek akkor akár egy háromfős család három kiló krumplit és három liter tejet is vehet. Már, ha van.

Lehetetlen így megoldani a karácsonyi bevásárlást, le vannak fosztva a polcok, és ez most független attól, hogy hova megyünk. Ez Orbánék ajándéka

- fejtette ki lapunk munkatársának egy dühös vásárló, még decemberben.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint szakmailag az is elképzelhető, hogy fokozatosan vezessék ki az árstopot. Parragh László szerint már most is itt van, de a tavasz folyamán bekövetkezik az az állapot, amikor ki lehet vezetni az árstopot.