„Konkrét károkozás politikai szándékát is feltételezem” – Kovács Zoltán az Erasmus-ügy miatt szomorkodott

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint a következő napokban-hetekben derülhet ki, hogy milyen jogi válaszra szánja el magát a magyar kormány az Erasmus-ügy, illetve „annak megoldási folyamata” nyomán.

Kovács Zoltán Erasmus-ügyben magyarázta a bizonyítványt. Forrás: Mandiner podcast

Kovács szerint a fenti ügy jól mutatja, hogy az Európai Bizottság semmilyen formális elemet nem tart be a testület különböző szintjeivel való diskurzusban, és ha lett volna normális kapcsolatfelvétel és pontosan elmondták volna, hogy egészen pontosan miről kell megállapodni, akkor a magyar kormány nem zárkózott volna el ettől – hangzott el a Mandiner Reakció podcastjában.

A mi legnagyobb bajunk az unió két intézménye magatartásával, az, hogy hiába van rögzítve a szerződésben a tagállami kompetenciák és az intézményes kompetenciák közötti választóvonal, újabb és újabb kísérletek vannak arra, hogy megfoghatatlan jogállamisági kritériumot használva olyan területekre mennek be, ahol semmi keresnivalójuk. Ilyen a média, a kultúra területe, most a felsőoktatás, ilyen volt az egészségügy, és a migráció is. Én nem mellesleg a bizottság részéről, konkrét károkozás politikai szándékát is feltételezem