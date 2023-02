Olyan titoktartást kér az OMSZ a háziorvosoktól, mint a félkatonai szervezetben dolgozó mentőktől – Távgyógyításra is kötelezik őket

Titoktartásra is kötelezi az Országos Mentőszolgálat az új ügyeleti rendszerben feladatot vállaló háziorvosokat. Azaz ugyanolyan hallgatásra kényszerülnek, mint a félkatonai szervezetben dolgozó mentők – számolt be a Népszava. A lap információi szerint van olyan korábban ügyeleti feladatot ellátó orvos, aki a titoktartási kötelezettség miatt mostantól nem fog ügyelni.

Fotó: Pixabax cco

Titoktartásra kötelezi az OMSZ az új ügyeleti rendszerben feladatot vállaló háziorvosokat, akik így a munkaszerződésük aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy „a tudomásukra jutott orvosi, szolgálati titkot, bizalmasnak minősülő információkat csak a mentőszolgálat érdekkörében használják fel, és az OMSZ hozzájárulása nélkül nem hozhatják nyilvánosságra”. Éppen úgy, ahogy a félkatonai szervezetekben dolgozó mentőknél szokás. A Népszava írása szerint a háziorvosoknak meg lesz a lehetőségük, hogy a titoktartás miatt a szakszervezetekhez forduljanak, ugyanakkor máris akadnak példák olyanra, hogy valaki nem vállal ügyeletet a titoktartás miatt.

A lap információi szerint az intézkedést a Magyar Orvosi Kamara háziorvosi csoportja is kifogásolta, az erről szóló egyeztetésen viszont az OMSZ főigazgatója, Csató Gábor hajthatatlannak bizonyult, így bevezetik a titoktartást.

Amikor az OMSZ-nél arról érdeklődtek, hogy mi szükség van erre, kitérő választ kaptak, ami a mindenki által ismert orvosi titoktartásra hivatkozik – igaz, ez eddig is jelen volt, mégsem foglalták soha szerződésbe, egészen mostanáig. Arra a kérdésre, hogy vármegyénként hány háziorvos nem írta alá a szerződését, illetve sikerült-e minden pontra háziorvost találni, szintén nem érkezett egyértelmű válasz, az OMSZ annyit közölt, hogy „a háziorvosok jelentkezése, az általuk választott jogviszonyban történő szerződéskötés folyamatosan zajlik”.

Az ügyeletet vállaló háziorvosok nemcsak szerződést, de leírást is kaptak az ügyeleti teendőikről. Ebben egyebek mellett az is szerepel, ha nem hatóság kér látleletet vagy hatósági őrizetben lévő ember vizsgálatát, akkor azért térítést kell kérniük és csak a számla előzetes kiegyenlítése után adhatják ki a szakvéleményt. Feladatuk közé tartozik például, hogy telemedicinális konzultációval segítsék az orvos nélküli ügyleti pontokon dolgozó magasan képzett szakápolókat (APN) és mentőtiszteket beleértve a gyógyszerek felírását is. A Népszava azon kérdésére, hogy pontosan mi lesz az telemedicinális eszköz, amit erre a célra használhatnak, azt válaszolták, hogy jellemzően hang és videohívással történik majd ilyenkor az orvosi vizit.