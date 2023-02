Még ez is! Brutális az infláció, a diszkontáruházak meg trükköznek az akciós árakkal

Egy fogyasztó elgondolkodtató levelet írt.

A jelenlegi áremelések mellett nagyon sokan átveréssel vádolják a boltokat, diszkontáruházakat. Az mfor.hu egyik olvasója érdekes gondolatmenetet vezetett le levelében.

"Tényleg, én is azt látom, hogy a diszkontok trükköznek az akciókkal. És nem csak a külföldiek, hanem a magyarok is, mert én néha olyanokba is megyek és ugyanezt látom ott is.

Dobálják be az akciós újságokat a postaládába és elég csábító is, amit kínálnak. Az ember jól rákészül, na jó, hajnalban azért nem állok oda a bolt elé, de reggel biztos ott vagyok mint sokan mások. Ha csak egy órával később megyek, már hiába keresem az akcióban meghirdetett terméket, főleg persze élelmiszert. Egyszer reklamáltam is a pénztárnál, de az eladó széttárta a kezét és hívta a főnökét, aki elkezdett magyarázkodni. Na ekkor már tudtam, hogy valami nem stimmel."