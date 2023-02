Úgy néz ki, hogy az EU-s pénzek az év második feléig aligha érkezhetnek meg Magyarországra.

Orbán Viktor/Facebook

Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter a napokban azt nyilatkozta, hogy a kormány a jövő héten mutatja be az Európai Bizottságnak azokat a törvénymódosítási tervezeket, amelyek feltételei az uniós források folyósításának.

Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a magyar lépések értékeléséhez Brüsszelnek is idő kell

– mutat rá az mfor.hu. Március 31-i ugyanis a határidő, amíg a Parlamenten át is kell mennie ezeknek a törvényeknek. Ezt ugyan elvben lehet teljesíteni, de valószínűtlen, hogy az EB egy értékelést ennyi idő alatt elkészítsen, hiszen ez akár 2-3 hónapot is igénybe vehet. Így a hírek szerint legkorábban április-májusban indulhat meg és juthat eredményre az értékelési procedúra. Ha pedig ezek után a Tanács elé terjesztik az akár a források feloldását jelentő javaslatot is, a többi jogállamisági vállalás teljesítése is szükséges lesz.