Úgy szórták a közpénzt a II. kerületi, utánpótlás-neveléssel foglalkozó sport kft.-nél, mintha nem lenne holnap – Arany Rolex, drónok, luxushotelek, luxusruhák, 25 milliós Mercedes

Elképesztő kiadásokra mutat rá az a 24.hu birtokába jutott, a II. kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. által megrendelt független könyvvizsgálói jelentés, amely az utánpótlásportért felelős önkormányzati cég 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti gazdálkodásával kapcsolatban készült tavaly. Ebből kiderült, hogy luxuskarórákon túl luxuslakosztályokra, Mercedesre és Burberry-nadrágokra is költöttek közpénzt a II. kerületi sport kft.-nél

A 24.hu azt írja, a kft. nagyjából húsz gyerek utánpótlásneveléséért felel, és 2016. január 1. és 2020. december 31. között Becsey Péter, az OSC-Újbuda sportigazgatója vezette.

Egy évvel ezelőtt, 2022 márciusában tette közzé Facebookon Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, hogy

a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. előző ügyvezetőjének regnálása alatt” összesen 450 millió forint közpénzt költött el utazásokra, hotelszámlákra és méregdrága luxuscikkekre, például időmérő eszközként könyveltek el 6 és közel 12 milliós luxuskarórákat

Ennek a sztorinak a részleteibe ásta bele most magát a 24.hu, miután a birtokukba került a II. kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. (sport kft.) által megrendelt független könyvvizsgálói jelentés.

A sport kft.-t 2015 áprilisában hozta létre a kerület korábbi, a fideszes Láng Zsolt vezette képviselő-testülete, majd megtették ügyvezetőnek a korábbi vízilabdázó Becsey Pétert.

Eredetileg úgy volt, hogy a kft. a kerületi sportszakmai – elsősorban a diák- és szabadidősporthoz kötött – feladatainak ellátásáért felel, önkormányzati és tao-pénzből működik.

A 24.hu cikke szerint azonban a sport kft. költései jelentős részének semmi köze sem volt az utánpótlás-neveléshez. A számlák sokkal inkább luxuskiadásokara utalnak, és ahhoz a felnőtt férfi csapatot működtető OSC Vízilabda Sport Kft.-hez kapcsolódnak, melynek tulajdonosa és ügyvezetője Konrád Mária, Becsey Péter párja.

Becsey Péter, a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere (Fidesz-KDNP), Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a II. és III. kerület fideszes országgyűlési képviselõje, képviselõjelölt és Hesz Máté, a Magyar Vízilabda Szövetség főtitkára Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Közben évről évre nőtt a kapott támogatás összege

A sport kft. megalakulásának évében 144 millió 908 ezer forint támogatást kapott, ebből az önkormányzati támogatás 22,4 millió, az utánpótlásneveléshez kapcsolódó tao-támogatás 1,98 millió, a szabadon felhasználható tao-támogatás pedig 120 millió forint volt. 2021-ben viszont már 558 millió forinthoz jutott, ebből 131 millió volt állami és 427 millió önkormányzati támogatás.

A jelentés szerint az elmúlt években sok esetben olyan bírói díjakat, játékvezetői szállásköltségeket, étkezéseket fedeztek a Sport Kft. pénzéből, melyek sehogy sem köthetők az önkormányzati céghez, annál inkább az OSC-hez. Előfordult, hogy egy Danubius Hotels-számlán „egy orosz vízilabdacsapat nevét tüntették fel”, miközben az önkormányzat nem tud arról, hogy akkoriban meghívott volna orosz csapatot a Sport Kft., ellenben az OSC játszott Bajnokok Ligája meccset a Volgográd ellen. Egy görög vízilabdacsapat esetében ugyanez volt a helyzet: a Danubius Hotels 938 ezres számlát állított ki utánuk, miközben a Sport Kft.-ben vízilabdázó gyerekek természetesen nem játszottak felnőtt görög csapattal. A Dinamo Moszkva csapata is a Danubius szállodájában töltött néhány éjszakát 2019-ben, ez 6 millió forintjába került az önkormányzati cégnek. Azt nem tudni, hogy a vendégcsapat kifizette-e az összeget, mindenesetre ezt a kiadást sem lehet máshova kötni, mint az OSC felnőtt csapatához: a Dinamo 2019. szeptember 15-én vele játszott BL-selejtezőt. A bírók ekkor is, mint oly sokszor, az ötcsillagos Ritz-Carltonban szálltak meg.

A 24.hu szerint Becseyék sokszor méregdrága szállodákban laktak, és luxustermékeket vásároltak az önkormányzati cég pénzén. Egy 2017-es számla szerint Becsey Péter Athénba utazott, ahol 1 millió 66 ezer forint költséget terhelt egy szobáért a sport kft.-re. A vizsgálat szerint ez gyaníthatóan magánút volt, mivel nem derült ki, hogy Becsey miért járt a görög fővárosban. Egy 2840 eurós, mai árfolyamon 1,1 millió forintos ajándékról is előkerült egy számla, de nem tudni, hogy mi volt ez, és ki kapta.

Költötték a pénzt a Burberryben, előkerült például egy ilyen számla 1 631 268 forint értékben, mint „reprezentációs kiadás”, de nem derült ki, hogy ki, mit és kinek vásárolt. Nem sokkal később aztán volt egy 1,3 millió forintoa vásárlás is a Burberryben, majd nem sokkal később egy 780 ezer forintos vásárlás is, itt viszont már lehet tudnin, hogy „nadrágokat és kötöttárut vettek”.

Más márkákat is szerettek persze, mert előkerült egy a Fendiben kiállított 913 ezer forintos számla is, illetve egy velencei nyugta 18 600 euróról, ami szerint egy Hublot Big Bang karórát vásároltak.

Egyébként többek között ezt az órát is „időmérő eszközként” számolták el.

Ahogy azt a Rolexet is, amit 2019 januárjában vettek mai árfolyamon 11 millió 570 ezer forintért a cég költségén. Az összeget végül október végén visszafizették a Sport Kft. számlájára, az ügylet pedig hitelként került be a könyvelésbe.

A 2018-as beszámoló szerint az önkormányzati cég vásárolt egy új, közel 25 millió forintos Mercedes-Benz V-osztályt.

Összetörve kapták vissza a luxustárgyakat

Őrsi Gergely II. kerületi polgármester a 24.hu lapnap azt nyilatkozta, csapatával az átadás-átvétel után készült leltár során tucatnyi olyan tételt találtak, melyek papíron ugyan a sport kft. tulajdonaként voltak feltüntetve, de nem álltak a cég rendelkezésére. A hiányzó tárgyak összértéke több tízmillió millió forint volt, de ezek csak a vízilabdához kapcsolódó tételek, melyek között a luxuscikkek nem szerepelnek.

Nem találtuk nyomát a korábban megvásárolt luxusóráknak sem, melyek egy része a mai napig nem került vissza. Ezek több millió forintos luxustárgyak, például az arany Rolex és egy Hublot óra. Előkerültek viszont az időmérő eszköz címen megvásárolt Apple Watch-ok, melyek tucatszámra szerepeltek a leltárban. Ez egy kedvelt márka volt az előző vezetés regnálása alatt, Apple táblagépeket és laptopokat is vásároltak 2017 és 2020 között. Ezeknek a nagy részét a felszólítás hatására visszaszolgáltatták, ugyanakkor nem túlzás azt mondani, hogy a kétharmadát fizikai sérülésekkel adták vissza, így gyakorlatilag használhatatlanná váltak.

Elektromos rollerek, drónok és egy tévé is visszakerült, ahogy egy 200 millió forintot érő több mint 80 méteres kültéri LED-fal is, amely akkora, hogy a Sport Kft. nem is tudja használni. Egy teljes fitneszterem-felszerelés is szerepelt a leltárban, ezeket is felszólításra vitték vissza Becseyék. Ezt – bár elvileg utánpótláskorú gyerekek fejlesztésére vásárolták – utánpótláskorúak nem használhatják.

Az ügy kirobbanása után az önkormányzat feljelentést tett, a Budapesti Rendőr-főkapitányság pedig hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást. A 24.hu úgy tudja, Becseyt még nem hallgatták ki.

További részleteket az ügyről a 24.hu cikkében olvashat.