Keményen nekiment a volt belga miniszterelnök is Orbán Viktornak, elvenné a szavazati jogát

Fotó: Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde után a Várkert Bazárban 2023. február 18-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Ahogy korábban mi is megírtuk, jókora késéssel, csak ma kezdi Magyarország a Finnország és Svédország NATO-csatlakozásáról szóló parlamenti vitát. Szakértők egybehangzó véleménye szerint nem véletlen, hogy hazánk az utolsók közé tartozik a döntéssel: ezzel a kormány minden valószínűség szerint valamilyen alkupozíciót igyekszik kicsikarni az Európai Unióból a vitás kérdések ügyében.

A Politico cikke szerint Orbán kijelentése megerősítette azokat a félelmeket Brüsszelben, hogy a magyar kormányfő a jogállamisági kérdésekben akar kedvezményeket elérni a két ország NATO-csatalakozásának engedélyezésével.

A lappal egy svéd tisztségviselő közölte, „nem meglepő, hogy Magyarország újra a váltságdíj eszközéhez nyúlik”, de kijelentette, szerinte nem valószínű, hogy sikeres lesz, mert az EU-ban „mindenki kezdi unni a szokásos zsarolási taktikákat”, valamint a jogállamisági kérdés fontos a tagállamoknak. Erről bővebben itt olvashat.

Guy Verhofstadt európai parlamenti képviselő szerdán a közösségi oldalán ment neki Orbán Viktornak – írja az Index.hu.

– írta a volt belga miniszterelnök, aki a Politico cikkén húzta fel magát.

How long we going to tolerate Orbán’s obstruction in EU, NATO and beyond ?

Let’s strip him of his voting rights as foreseen in the treaties ! pic.twitter.com/431aUaw1J9