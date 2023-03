Európa legjobbja lett, nem véletlenül fáj rá Orbánék foga

Az utasok véleménye alapján a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér lett a legjobb európai repülőtér a 15-25 milliós utasforgalmat bonyolítók között, jelentette be a Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (Airports Council International, ACI). Ez az egyik legrangosabb elismerés, amelyet repülőtér kaphat – közölte hétfőn a Budapest Airport az MTI-vel.

A közleményben kiemelték: a Budapest Airport által az elmúlt 4 évben végzett fejlesztések értéke 2022 év végére elérte a 90 milliárd forintot, 2023 tavaszára pedig a 100 milliárdot is meghaladja majd. A fejlesztések között kapacitásbővítő, infrastrukturális, fenntarthatósági és egyéb, utasélményt növelő beruházások is találhatók.

Az utasok általános elégedettségi szintje egész évben ötös skálán 4 pontot meghaladó értéken állt, és jelentősen magasabb volt, mint a legforgalmasabb 2019-es évben

- ismertette a Budapest Airport.

Ahogy arról decemberben mi is írtunk, a választási kampányban még halványan utalgatott rá Orbán Viktor, de azóta síri csöndben volt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. (BA) ügyében a kormányfő és egész csapata.

Ugyanis 2022 májusában sem a makrogazdasági környezet, sem a Budapest Airport látványosan javuló teljesítménye nem kedvez a kormány, s főleg Orbán Viktor azon tervének, hogy visszavásárolja a ferihegyi repülőteret üzemeltető vállalatot.

Aztán fordulatot hozott 2023, ugyanis Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a februári Kormányinfón azt mondta, hogy a kormány Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek adott felhatalmazást arra, hogy tárgyaljon a reptér tulajdonosaival.

A felvásárlás már két évvel ezelőtt is felmerült, mi több a kormány a debreceni repülőtérre is igényt tartott.

A reptér felvásárlása most újra előkerült, Gulyás Gergely azt mondta,

a reptér egy olyan vagyontárgy, ami óriási hasznot hoz, nemzetbiztonsági kérdés is, hogy részben, legalább részben állami tulajdonban vagy magyar tulajdonban legyen, úgyhogy szeretnénk, hogy ha ezeket a jól ismert, már a reptér szocialisták általi eladásakor is hangoztatott céljainkat a következő, az idei vagy a következő évben érvényesíteni lehetne.

Arra a kérdésre, hogy mennyibe kerülhet a reptér, az RTL nem kapott választ a kormánytól.

A reptér tulajdonosai az RTL Híradó kérdésére megerősítették, hogy a kormány ebben a hónapban ismét bejelentette szándékát a Budapest Airport megvásárlására, de a tárgyalások még nem kezdődtek el.

A Budapest Airport továbbra is tagja annak a 34 repülőtérből álló nemzetközi elit csapatnak, amely karbonsemlegesen működik, ezen kívül a vállalat fenntarthatósági törekvései kiérdemelték az Effekt 2030 Zöld egyensúly kategóriájának 2. helyét és a Deloitte Zöld Béka díját is. A Budapest Airport marketing tevékenységét a World Routes Marketing Awards Legjobb légitársasági marketing díja is elismerte, a társaság kommunikációs tevékenységét pedig 2020-ban az Eventiada IPRA Golden World Awards Legjobb reputációmenedzsment díja igazolta vissza.

Munkáltatóként az Investors In People aranyfokozatú minősítését tudhatja magáénak a vállalat, sőt, a szervezet által megmérettetett cégek közül a világ 7 legjobb munkaadója közé is bekerült

- sorolta a reptérüzemeltető közleménye.