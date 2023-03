Dömötör államtitkár egy Facebook-videót tett közzé, amelyben a nyerészkedő olajcégekkel példálózott. Érdekes azonban, hogy a MOL-t kifelejtette a sorból.

Dömötör Csaba/Facebook

Dömötör Csaba a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videójában arról értekezett, hogy a háború szinte mindenkinek rossz, kivéve a nagy energiacégeket – vette észre a 24.hu. Az államtitkár ezzel a kormánynak azt a mostanában gyakran ismételt kommunikációs paneljét igyekezett alátámasztani, amely szerint a kormánynak az ukrajnai háború miatt kellett óriási összegeket költeni az ország energia-szükségségletének fedezésére.

Dömötör Csaba a videóban is leszögezte, nem jó ez így, hogy a háború szinte mindenkinek a vállára nagy gazdasági terheket pakol, de azért vannak olyanok, akik degeszre keresik magukat az energiaár-emelkedéssel.

Az államtitkár itt felsorolta szinte az összes nagyobb olajcéget: az OMV-t, a Shellt, a British Petrolt és többek között a Totalt is említi.

A magyar kormány számára közelebbről is ismert MOL azonban valahogy kimaradt a felsorolásból.

Pedig a magyar olajvállalat is megdöntötte korábbi bevételi csúcsát. Sem az ukrajnai háború, sem az ársapka, és a kormány adóelvonásai nem jelentettek akadályt a bevételek maximalizálása előtt. Az államtitkár talán meg is magyarázhatta volna, hogy a kormány hatalmas kiadásai ellenére hogy lett a MOL nettó eredménye tavaly 628 milliárd forint, amivel a cég saját terveit és az elemzői várakozásokat is magasan túlszárnyalta.