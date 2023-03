Baranyi Krisztina tette közzé a Facebook-oldalán.

MTI/Koszticsák Szilárd

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere osztotta meg azt a Mészáros Lőrinc-vudubabát, amit a IX. kerületben fotózott.

Ferencváros nagy barátja a köztéri kortárs művészeteknek. Rendszeresen írunk ki pályázatokat fiatal művészeknek Public Art és óriásplakát kategóriákban és az alkotásokat ki is állítjuk köztereinken. (...) A képen látható alkotás ugyan nem a pályázatunkra készült, de nagy örömmel tölt el bennünket, hogy lakóink öntevékenyen is alkotnak és alkotásaikat a köz számára is elérhetővé teszik