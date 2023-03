„Hiányzik a figyelem és a tisztelet” – Kovács Zoltán gyorstalpalót dobott össze a svédeknek NATO-csatlakozás témában

Kovács Zoltán államtitkár szerint kihívásokkal terhelt Svédország NATO-csatlakozása, mert “Magyarországot lekicsinylő megjegyzéseket” tesznek.

Biztos szívesen adnak majd alkatrészt a Gripenekhez. Forrás: Twitter

A Fidesz-kormány nemzetközi szóvivője a Twitteren panaszolta el, hogy Magyarországnak komoly sérelmei vannak a Svédországból érkező kritikák miatt – vette észre a HVG. Ezért "joggal hezitál" a magyar parlament a skandináv ország NATO-csatlakozási kérelmének megszavazásakor. Kovács szerint a két ország közötti feszültségek áthidalása mindkét fél részéről "jelentős erőfeszítéseket igényel".

Sweden's admission to @NATO faces challenges as we're raising concerns over lingering grievances, including diplomatic bashing and a lack of care and respect. Bridging the gap will require significant efforts on both sides.https://t.co/GNf99R3kab