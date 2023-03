Szili Katalin hazatalált – A KDNP tagja lett

Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó bejelentette, hogy belép a Kereszténydemokrata Néppártba (KDNP).

Szili Katalin úgy érzi: hazatalált. Fotó: MTI

Semjén Zsolt a Parlamentben a közmédiának elmondta: öröm és megtiszteltetés Szili Katalin csatlakozása a KDNP-hez. Szili Katalin nemzeti elkötelezettsége, az egyházak iránti szimpátiája, hozzájuk kötődő szolgálata mindig ismert volt. A KNDP kereszténydemokrata, keresztényszociális pártként mindig azonos volt a szociális értékek, a családok képviseletével.

Szili Katalin a gyurcsányi időkben, amikor a Magyar Állandó Értekezletet megszüntetve megakadályozták az összmagyar együttműködést, házelnökként létrehozta a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumát, amivel átmentette a magyar-magyar párbeszédet.

A volt házelnök emellett az elmúlt időszakban a nemzetpolitika területén óriási szolgálatot lát el, az autonómia koncepciók kidolgozásával, testre szabásával az egyes nemzetrészek vonatkozásában.

Szili Katalin azt mondta: az elmúlt 12 év "senki földjén tartózkodásához" képest a Kereszténydemokrata Néppárt közössége áll hozzá legközelebb. A belépéssel formálisan is csatlakozik, ahhoz a közösséghez, ahová eddig is tartozott – mondta.

"Hazataláltam, és ha szolgálhatom úgy a nemzetet, hogy vállaltan egy értékrendet is szolgálok, akkor ezt szívesen teszem" – fogalmazott a politikus.

Kitért arra is, hogy örömmel vállalta a miniszterelnök felkérését a nemzetpolitikai ügyek szolgálatára. Megjegyezte, a szocialista pártban való politizálása idején is mindig kereszténynek és nemzetinek tartották, ott is mindig kilógott a sorból. Az elmúlt 12 évben a Fidesz-KDNP nyilvánvalóvá tette, hogy szociálisan is elkötelezett. Példaként említette a családpolitikát, a szociálpolitikai intézkedéseket, a demográfiai, nemzetpolitikai ügyeket.

Szili Katalin szólt arról, hogy a határon túli magyarságra is kiterjesztették a családpolitikai kedvezményeket.