Két hete már levelet is kaptak az önkormányzatok arról, átadják-e a szakrendelőket az államnak.

A kormány nem veszi el a szakrendelőket azoktól a településektől, amelyek megtartanák azokat – írja a Népszava. A lap szerint erről Aradszki András KDNP-s képviselő, frakcióvezető-helyettes és a törvényalkotási bizottság tagja tájékoztatta Érd független polgármesterét, Csőzik Lászlót, aki a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnökségi tagja is. Forrás: Pixabay.com

Az Országgyűlés december végén fogadta el az egészségügy átalakításáról szóló törvényt, amely lehetővé tette, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) adatokat kérjen a még nem állami fenntartású szakrendelők államosításának előkészítéséhez. A központi kórházfenntartó pedig már január óta gyűjti a 136 nem állami tulajdonban lévő járóbeteg ellátó intézmény gazdálkodási és egyéb adatait.

Az OKFŐ március végén polgármestereknek írt levélben el is kezdte felmérni, hol hajlandók átadni a járóbeteg-ellátókat az államnak – számolt be róla a Propeller.hu is.

Az önkormányzatok szinte kivétel nélkül köszönték, de nem kértek az kormány ajánlatából

–idézi Csőziket a Népszava.

A polgármester szerint a települések az államnál sokkal rugalmasabban és gyorsabban tudnak reagálni a változásokra.

A lap szerint ugyanakkor továbbra is kérdés, mi lesz a szakrendelők működésének költségeivel. Mint írják, Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke, a társaság hétfői ülése utáni sajtótájékoztatón ezt nyilatkozta: