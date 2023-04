Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is népviseletbe öltözött: Az alsószoknyák számát egy idő után nem számolta

Politikusok és közéleti személyiségek sorra jönnek olyan posztokkal, amik a húsvéthoz és a népszokásokhoz kötődnek.



Kép: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Orbán Viktor például kisunokáival ment kalácsot venni a felcsúti pékhez, amely azonban több kérdést is felvet amely a HACCP szabályokat illeti, illetve Németh Szilárd is megosztotta azt, hogy mit is fog enni az ünnepek alatt.

Kivette a részét a húsvéti készülődésből Szentkirályi Alexandra is. A kormányszóvivő csütörtökön a kormányinfón vett részt, de volt ideje arra is, hogy ellátogasson Hollókőre hagyományokat ápolni.

Az alsószoknyák számát egy idő után nem számoltam. Csodálatos a hollókői népviselet, ami pedig a legcsodálatosabb, hogy itt nem a múlt emléke, hanem a mindennapok valósága él

– írta a képéhez, amin gyönyörű népviseletbe öltözött.

Alexandra szerint egyébként „fiatalok és idősek, férfiak és nők még ma is hordják ezeket a darabokat.”

Ahogy arról korábban beszámoltunk több mint egy éve a "Baszni fogok és tartalmat tolni. Olyan ez most, mint egy comeback." – szövegű zene kíséretében fordult a fiatalok felé a TikTokon Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra videója azt mutatta be, hogy milyen szép nagy szögesdrótokat halmoztak fel a határkerítésen. Mindezt egy nagyon fiatalosnak és menőnek hangzó zene kíséretében tette.

Maradjunk annyiban, hogy megtréfált a TikTok. Természetesen ha tudtam volna, hogy pontosan miről szól a szám, nem ezt a zenét használtam volna

- mondta Szentkirályi Alexandra az Indexnek arról a TikTok videójáról, amin a déli határ megtekintése látható, és ami alatt egy kazah rapper "baszni fogok" című száma hallható.