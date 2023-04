Brüsszel bekeményít Orbán-kormányával szemben: Vizsgálja az Európai Bizottság a 35 évre szóló magyar autópálya-koncessziót

Vizsgálatot indított az Európai Bizottság a magyar autópálya-koncesszió ügyében. A vizsgálat még az előzetes értékelés fázisában jár, a magyar kormányt már megkeresték az ügy miatt. A Portfolio szerint Brüsszel nem a nyertes kiválasztását, hanem magát a kiírást vizsgálhatja, például azt, hogy mennyire indokolt a koncesszió 35 éves időtartama.

A Portfolio úgy tudja, hogy versenyjogi vizsgálatot kezd az Európai Bizottság a 35 évre szóló magyar autópálya-koncesszió ügyében. A lap szerint az eljárás azért indult, mert panasz érkezett a bizottsághoz, ami szerint a koncesszióban az alvállalkozói szerepet is csak egy szűk kör töltheti be.

Fotó: Pixabay cco

Majdnem egy éve hirdette ki Rogán Antal kabinetminiszter, hogy a Themis magántőkealap vezette konzorcium nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre. A bejelentéskor a tárcavezetőt elmondta, hogy nem tart a kormány EU-s vizsgálattól az ügyben, mivel uniós források nem érintettek az új, szerződéses rendszerben.

Most viszont a Portfolio több forrása is megerősítette, hogy panasz érkezett az Európai Bizottsághoz a sztrádakezelés koncesszióba adásával kapcsolatban, jelenleg pedig az előzetes értékelés zajlik, a magyar kormányt pedig már tájékoztatást kérve meg is keresték az ügyben.

A portál információ szerint

versenyjogi panasz érkezett a koncessziós eljárással kapcsolatban, mivel egyes piaci résztvevők szerint az alvállalkozói szerepet is csak egy szűk kör töltheti be.

A koncessziókról szóló 2014/23/EU irányelv szerint az öt évet meghaladó időtartamú koncessziók esetében a maximális időtartam nem lehet hosszabb, mint ami észszerűen elvárható, valamint annál tovább sem tarthat, hogy a befektetett összeg megtérüljön – teszi hozzá a lap.

A magyar szabályozás esetében nem világos, hogy mit vizsgálhat pontosan a versenyjog aspektusában az Európai Bizottság, ha az előzetes értékelés során megállapítják, hogy szükséges egy rendes eljárás lefolytatása. Tehát egyelőre csak azt vizsgálják, hogy indokolt, vagy sem az uniós szintű fellépés.

Az Európai Unió végrehajtó szervének sajtóosztálya nem kívánt nyilatkozni az ügyről a lapnak.