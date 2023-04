Szentkirályi Alexandra: Karácsony ahelyett, hogy a várost vezetné, mint a jó diák felmondja a leckét, miközben Budapest a csőd szélén

A kormányszóvivő aggasztónak nevezte, hogy "atomhatalmak fenyegetik egymást a fejünk felett".



Fotó: Facebook videó / Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra a Facebookon szerdán közzétett Kormányinfó Pluszban azt mondta, az orosz-ukrán háború a szomszédságunkban egyre aggasztóbbá válik, ezt pedig csak fokozzák a fegyverszállításokról, az atomháború veszélyéről szóló hírek.

"Mindannyian tudjuk" – mondta a videóban –, ha világháború lenne, akkor az nagy valószínűséggel atomháború lenne. Hozzátette, bízik abban, hogy végre békemegállapodásról, tűzszünetről hallani hamarosan híreket.

A helyzet továbbra is komoly feladatot ró a kormányra, ugyanis azon túl, hogy minden erejükkel küzdenek azért, nehogy belesodorják Magyarországot a háborúba, kezelni kell a háború kedvezőtlen hatásait is: a brüsszeli szankciók és az ebből fakadó magas energiaárak és az infláció ügyét

- hangsúlyozta.

Megerősítette: Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket, nem enged át az ország területén fegyverszállítmányt a háborús feleknek, és ezen az állásponton nem változtat.

Magyarország védelméről és biztonságáról azonban gondoskodni kell, ezért fejlesztik a honvédséget létszámban és eszközeiben is. Ezért vesz részt Magyarország a szövetségeseivel közös lőszerbeszerzésben, de a lőszereket kizárólag a Magyar Honvédségnek szerzik be, és bővítik a lőszergyártó kapacitást.

Az ukrán gabonaszállítmányokkal kapcsolatban azt mondta, az Ukrajnából származó gabona azért "rekedt" Magyarországon és a szomszédos országokban, mert Brüsszel nem cselekszik.

Úgy fogalmazott, a nagy mennyiségű ukrán gabona tönkreteszi a magyar gazdákat.

Hangsúlyozta, hogy

a magyar családok asztalára csak a legjobb minőségű lisztből készült kenyér kerülhet; a kormány többi között azért tiltotta be átmenetileg az ukrán gabona importját, mert az nem felel meg az uniós szabályozásnak.

Az árstopról és az akciós termékekről szólva a szóvivő azt mondta, ezzel az intézkedéssel a vásárlókat szeretnék védeni "a szankciós áremelkedéstől".

A fogyasztóvédelem munkatársai folyamatosan ellenőrzik az üzleteket, és ahol szabálytalanságot tapasztaltak, minden esetben bírságoltak

- ismertette.

A kötelező termékakciókról elmondta, minden héten a 20 legfontosabb élelmiszerkategória egy-egy termékének minimum 10 százalékos akcióját kell meghirdetni, felhívva a figyelmet arra, hogy az aktuális kedvezményes árú termékek listáját az üzletek bejáratánál és az akciós újságokban jól látható módon fel kell tüntetni.

A kedvezményes vármegye- és országbérletekről közölte:

májustól vásárolhatók meg a Budapest határain kívüli valamennyi közlekedési eszközön használható új bérletek.

Kitért arra, akkor is jár a nagycsaládos kedvezmény a szülőknek, ha a gyerekek országbérlettel utaznak. A nagycsaládos kedvezmény alapján a 90 százalékos kedvezményű menetjegyet az együtt utazó család azon tagja is megveheti, akinek nincs vármegye- vagy országbérlete. Ha azonban ez a bérlet csak az út egy részén használható, az együtt utazó nagycsalád minden tagjának meg kell vásárolni a menetjegyet is a teljes útra – ismertette.

A gyermekvédelmi törvényről szólva megismételte: a kormány meg fogja védeni Magyarország és a magyar emberek álláspontját ebben a kérdésben. Utalt az egy évvel ezelőtti gyermekvédelmi népszavazásra, ahol elsöprő többség mondta ki, "hogy a gyerekeket, az óvodákat, az iskolákat meg kell védeni az LMBTQ-propagandától".

"Jól tudjuk, hogy ez erős ideológiai támadást indít hazánk ellen, állunk a további viták elébe, ráadásul a közelmúltban történt iskolai erőszakos esetek miatt arról is döntött a kormány, hogy további intézkedések kellenek a gyermekek védelmében."

A 30 év alatti nők szja-mentességének igénylésével kapcsolatban elmondta, idén januártól vezette be a kormány ezt a családtámogatási formát, a kedvezmény igénybe vehető év közben a munkáltatónak, kifizetőnek adott adóelőleg-nyilatkozattal, továbbá az adóévre vonatkozó szja-bevallásban is.

A kormányszóvivő beszélt arról is, hogy az alsó tagozatosoknak már a tanév elején megérkezett a világoskék Kajla-útlevél, amelyhez nem kellett külön regisztráció. Ha valaki ezt nem kapta meg vagy elvesztette, a Kajla.hu oldalon lévő űrlap segítségével igényelhet egyet.

A pedagógusokról szóló törvénytervezetről azt mondta, másfél hónapja tartanak a szakmai egyeztetések a köznevelést és a pedagógusok új életpályáját támogató intézkedésekről a pedagógusok szakmai szervezetével. A változtatások a pedagógusok új életpályáját, a köznevelés színvonalának javítását szolgálják – fűzte hozzá.

Az oktatásban a gyermekek az elsők, és fontos, hogy az őket tanítók megkapják a nekik járó elismerést, így további béremelésre, egyszerűsített előmenetelre számíthatnak – szögezte le.

Jelezte,

a kormány a rendszerváltás utáni legnagyobb pedagógusbér-emelést hajtja végre, és amint Brüsszel kifizeti a Magyarországnak járó uniós forrásokat, folytatják a pedagógusbér-emelést.

Hozzátette: a magyar baloldal ugyanakkor mindent megtesz azért, hogy megakadályozza az uniós pénzek kifizetését.

Az egészségügyi dolgozók béremelésével kapcsolatban közölte, az ágazatban többkörös béremelés van mind az orvosok, mind a szakdolgozók esetében.

Budapest pénzügyi helyzetével kapcsolatban azt mondta, amikor Karácsony Gergely főpolgármester átvette a főváros vezetését Tarlós Istvántól, 200 milliárd forintos megtakarítása volt Budapestnek. A kormányszóvivő szerint "a főváros elköltötte a megtakarításokat, és most a kormányra mutogat és megszorításokra készül".

Gyurcsány Ferenc világosan megüzente, hogy a főpolgármester nem viszi bele eléggé Budapestet a kormány elleni harcba, így hát a főpolgármester most szót fogad, és harcot indított a kormány ellen

- mondta Szentkirályi Alexandra.

Hozzátette:

Karácsony pedig ahelyett, hogy a budapestiek érdekeit nézné és a várost vezetné, mint a jó diák felmondja a leckét, miközben Budapest a csőd szélén.