Pintér Sándor nem tud arról, hogy tanárok mondanának fel az országban.

PDSZ/Facebook

Mint ismert, az országban a „bosszútörvény” elfogadása óta még gyorsabb ütemben mondanak fel a pedagógusok. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy alig néhány hét alatt 600-zal nőtt a tanárt és tanítót kereső álláshirdetések száma a Belügyminisztérium hivatalos honlapján. Erről részletesebben itt írtunk, Hadházy Ákos posztja alapján.

Pintér Sándor azonban azt állítja, hozzá még nem érkezett el egyetlen jogviszony-megszüntetésről szóló nyilatkozat se.

Erre reagált a PDSZ egy bejegyzésben:

Az egy dolog, hogy ezek szerint nem tud arról, hogy a pedagógusok esetében nem ő a munkáltatói jogkör gyakorlója, ergo nem is kéne, hogy hozzá érkezzenek ilyen dokumentumok (sőt, ez jogosulatlan adatkezelés is lenne a munkáltató részéről), de azért ő is tudna tájékozódni pl. álláshirdető platformokon.