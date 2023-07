Selmeczi Gabriella: Igenis létzik LMBTQ propaganda

Az ügy durva provokáció és arculcsapása a jogrendszernek. Felháborító, hogy megcsúfolják a Nők 40 kedvezményes nyugdíjazási lehetőséget − mondta a Magyar Nemzetnek Selmeczi Gabriella.

A Fidesz frakcióvezető-helyettese arra reagált, hogy a Veszprémi Törvényszék döntése szerint transzneműek is élhetnek a korkedvezményes nyugdíj lehetőségével. (A Nők 40 program lényege, hogy azok a nők, akik negyven évet ledolgoztak − beleértve a gyermekneveléssel eltöltött időt is − nyugdíjba vonulhatnak.) – számol be a 24.hu.

"A mostani ügyből az is látszik, hogy igenis létezik az LMBTQ-propaganda. Azonban a Fidesz–KDNP frakciószövetségnek változatlanul az az álláspontja, hogy csak biológiai nemek vannak. Felháborító, hogy Magyarországon van olyan bíró, amelyik ilyen ítéletet tud hozni" – mondta Selmeczi a Magyar Nemzetnek, majd arról beszélt, hogy az eset nem maradhat válasz nélkül a jogalkotók részéről, ezért törvénymódosításra van szükség. Selmeczi Gabriella reméli, hogy a Fidesz–KDNP áttekinti a törvényeket, és ha kell, akkor módosítja azokat.

Nem vagyok egyedül a frakcióban azzal a véleményemmel, hogy minél előbb törvénymódosítást kell benyújtani annak érdekében, hogy egyértelmű legyen: mi a nőket tiszteljük meg a Nők 40 lehetőségével, és ne lehessen egyetlen érzékenyített bíró sem abban a helyzetben, hogy ilyen döntést hozhasson − tette hozzá Selmeczi, aki nőként is kikérte magamnak, hogy valaki provokációból visszaéljen a jogszabályok adta lehetőségekkel.