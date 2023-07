Így hülyíti a népet az M1 Híradó – Hadházy Ákos összegyűjtötte, kik most a magyarok ellenségei

Újabb epizódjához érkezett Hadházy Ákos közmédiás híradófigyelő sorozata, ezúttal is számos ferdítést, csúsztatást, no meg – dacára annak, hogy az ország fele nem fideszes – kormányzati propagandaelemet ismertet.



Fotó: M1

A független képviselő Facebook-oldalán azt írja, a közpénzből működő hírműsorban kizárólag kormánypárti politikus képviselik a "jót", az alábbi módokon:

A sajtófőnök, aki ma megüzeni, hogy mindentől megvédenek minket. A fideszes EP-képviselő, aki kiosztja a korrupt bürokratákat. A külügyminiszter fáradozásainak hála fejlődik a gazdaság, és jobb lesz az életünk. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos megvédi a rezsit a korrupt bürokraták mancsai elől. A frakcióvezető-helyettes asszony fellép a jogszabályokat és a világ erkölcsi rendjét kijátszani akaró élelmes transzneműekkel szemben. És aki, ha kell, főnökével, a frakcióvezetővel együtt még az erőszakos és pedofil komplett baloldalt is helyreutasítja. Az agrárminiszter jót tesz a fiatal gazdákkal. Az államtitkár asszony felavat egy új bélyeget a csokigyárról. Egy másik államtitkár a helyi turizmus miatt lelkesedik. És még a nemzeti állatvédelmi program megújításáért felelős miniszteri biztos is kedvesen beszél témájáról. A mindig tettre kész és az ország sorsáért erkölcsileg is elkötelezett politikusok hűséges segítői az „elemzők”, akik viszont az észt képviselik, és a műsorban pedig megmutatják nekünk, egyszeri nézőknek a dolgok „racionális” oldalát.