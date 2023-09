KDNP: miért hazudik Brüsszel?

Nacsa Lőrinc KDNP-s képviselő a parlament hétfői ülésszakán arról beszélt, hogy Brüsszel újabb és újabb támadásokat indít Magyarország ellen.



Fotó: MTI/Lakatos Péter

Az Európai Bizottság hol az állítólagos jogállami helyzetet vizsgálja, és fogalmaz meg nyilvánvaló hazugságokat, hol az építőanyagok rögzített ára miatt indít pert, hol a rezsicsökkentés eltörlésére szólít fel.

A cél nem más, mint hogy zsarolja a magyar kormányt, változtasson szuverenista álláspontján. Az eszközökben nem válogatnak, mert a jogszerűen járó uniós források kifizetését mindenképpen vissza akarják tartani

- jegyezte meg.

Rámutatott: eközben milliárdokkal tömi Brüsszel olyan balliberális NGO-k zsebét, amelyek nyíltan Magyarország és a nemzeti kormány ellen tevékenykednek. A felállásban változás történt, míg eddig Soros fizetett és diktált, most Soros diktál és Brüsszel fizet azoknak az álcivil szervezeteknek, amelyek kapcsolatban állnak a Soros-birodalommal és kiszolgálják az érdekét – összegzett.

A magyar uniós források, ahogy az elnökség is, jár Magyarországnak – rögzítette, és azt kérdezte: miért hazudik Brüsszel?

Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára úgy reagált, hogy

Brüsszel sokadszorra bizonyítja, hogy elveszítette erkölcsi alapját arra, hogy kioktasson, számonkérjen és jogállami maszlagba bújtatott, mondvacsinált okokra hivatkozva zsaroljon szuverén tagállamokat.

Hozzátette: ennek ellenére folyamatosan ezt teszi, továbbra is visszatartja a Magyarországnak és Lengyelországnak jogosan járó forrásokat.

Kiemelte: a napokban az ukrán gabonával összefüggő vita során is az látható, hogy Brüsszel nem a tagállami és ezzel nem az unió érdekeinek megfelelően cselekszik, hanem egészen más, Európai Unión kívüli érdekeket szolgál ki szolgai módon.

Kitért arra is: ez az eset is azt bizonyította, ha meg akarjuk védeni érdekeinket, akkor kezünkbe kell venni sorsunkat. Azt is bizonyította, hogy van értelme a visegrádi országok összefogásának, mert együtt erősebbek vagyunk – közölte.