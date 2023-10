Hangosbemondóból bömböltették Orbán háza előtt a miniszterelnök "hazugságait"

Folytatódik a Momentum gazdasági kampánya, amelynek első állomása egy plakátkampány volt. Most aláírásgyűjtéssel és egy országot járó plakátautóval folytatódik.



Fotó: Facebook/Bedő Dávid

A plakátautó első állomása Felcsút volt, ahonnan Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezető-helyettese videóban jelentkezett be.

"Az infláció még mindig háromszor akkora, mint az eurózóna országaiban, a magyarok hónapról hónapra egyre kevesebbet tudnak vásárolni a fizetésükből. Sokan nem is tudják még Magyarországon, hogy ezt a válságot a Fidesz okozta és a Fidesz mélyítette el a teljesen elhibázott válságkezelő intézkedéseivel"

– kezdte bejelentkezését a Momentum politikusa, aki utána elmondta, hogy szerintük a megszorítások kormánya van jelenleg hatalmon, hiszen a választások óta 20-szor emelt adót a Fidesz és 50 megszorító intézkedést vezettek be.

Bedő Dávid a videó végén elmondta: "Ezért az országos plakátkampányunk után plakátautót is indítunk, amit országszerte több mint száz településre készülünk elvinni. Elegük van abból, hogy minden egyre drágább és drágább. Fejezzék be a megszorításokat! Helyette hozzák haza az EU-s pénzeket, és fejezzék be az értelmetlen pénzszórást!"

A plakátautóból Orbán hazugságai zengtek arról, hogy Magyarországon nem lesznek megszorítások.