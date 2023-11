Hornung Ágnes szerint a gyermeket tervező házaspárok jól járhatnak a csok plusszal – itt vannak a részletek

Átalakul a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) rendszere, megszűnik a különbségtétel az új és a használt ingatlanok között, a programba pedig minden, gyermeket vállalni akaró házaspár beléphet – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Magyar Nemzet online-nak adott, szerdán megjelent interjúban.



Hornung Ágnes jelezte:

a csok pluszt vállalt gyermek esetén lehet igényelni, de a már meglévő gyermekek száma is számít, hiszen a kedvezményes, 3 százalékos hitelt jelentősen befolyásolja, hogy a vállalt gyermekekkel együtt hány gyermekessé válik a család. Emellett az 5 ezernél kevesebb lakosú településeken megmarad – sőt tovább bővül – a falusi csok, amelyet továbbra is igénybe lehet venni újabb gyermek vállalása nélkül is.