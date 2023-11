Vérlázító: faviskó, budi és kidobott hulladék 60 ezer eurós pályázatból – Ezt kapják a táborozó gyerekek

Cserediákok táboroztatására indult a projekt, de most parlagon hever és szemétlerakóként szolgál; persze sok tízezer euróból.

Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

Ez kérem egy IFJÚSÁGI TÁBOR Szilhalmon, kb 60 ezer eurós projekt eredményeképpen. Ha Önök csak kidobott hűtőgépeket és néhány fa viskót látnak egy útszéli üres telken, akkor olvassák el figyelmesen a projekt tábláját : "TÖRTÉNELMI HISTÓRIÁK ÉS TERMÉSZETI CSODÁK-GYERE ÉS LÉGY RÉSZESE-A HATÁRTÉRSÉG VONZEREJÉNEK FOKOZÁSA".

- írja közösségi oldalán Hadházy Ákos.

Ez annyira megdöbbentette az ellenzéki politikust, hogy gyorsan be is ment Szihalom fideszes polgármesteréhez – aki cégvezetéstől el volt tiltva, de falut továbbra is vezethet - tájékoztatást kérni. Kiderült, hogy

- a pénzből itt és Szlovákiában is felállítottak 5-5 db 10nm-es fa viskót és egy téglából épített budit, ezekben a “táborokban” a projekten belül kellett volna legalább egyszer gyerekeket csereüdültetni, - utóbbira nem került sor, mert a házikókban szlovák villanykapcsolók vannak, amik állítólag nem felelnek meg a hazai szabványnak (?), - úgyhogy nem volt ott még egy gyerek sem, - a kidobott háztartási gépek ideiglenesen vannak az udvaron, a lakosság adhatta le a régi gépeket, majd egyszer elviszik onnan őket (ki tudja, talán a látogatásom hatására el is vitték…), - szerinte a "kemping" nagyon szép tájvédelmi körzetben épült. A 3-as út mellett…

- sorolta Hadházy Ákos.