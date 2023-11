Tompos Márton: "Erre a gerinctelenségre már tényleg nincsenek szavak"

Tompos Márton, a Momentum országgyűlési képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében fejtette ki véleményét Orbán Viktor gratulációjával kapcsolatban.



Fotó: Facebook / Tompos Márton

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Orbán Viktor is szót kapott pénteken a Türk Tanács asztanai ülésén. Orbán többek között sok sikert kívánt „a karabahi újjáépítési munkálatokhoz ” is. „Gratulálunk, mélyen tisztelt elnök úr!” – tette hozzá.

A kereszténydemokrata Orbán Viktor gratulált a muszlim azeri elnöknek, hogy sikeresen elüldözött Hegyi-Karabahból több mint százezer keresztény örményt

– kezdi Facebook-posztjában Tompos Márton, a Momentum országgyűlési képviselője arra reagálva, hogy, a napokban zajló Türk Tanács ülésen Orbán Viktor gratulált Ihan Alijev azeri elnöknek a Hegyi-Karabah lerohanásához.

Erre a gerinctelenségre már tényleg nincsenek szavak

– zárta gondolatait Tompos.