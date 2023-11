Orbán államtitkára szerint a szeretet, szigor és humor hármassága jellemzi a magyar oktatást

A szeretet, szigor, humor hármassága jellemzi a magyar keresztény oktatást – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Ráckevén kedden.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a Brusznyai Árpád-emléktáblánál tartott megemlékezésen. MTI/Bodnár Boglárka

Soltész Miklós a település Szent Imre Katolikus Általános Iskolája újraalapításának – ismét egyházi tulajdonba kerülésének – 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen arról beszélt, hogy nagy feladatot vállalt a katolikus egyház, amikor a ráckevei iskolát ismét működtetni kezdte. Hozzátette, hogy az iskola címerében található három latin szó (caritas, severitas, hilaritas), amely szeretetet, szigort és humort jelent, jellemzi a hazai keresztény oktatást.

Humor, kedvesség és mosoly nélkül a keresztény ember nem keresztény

- fűzte hozzá az államtitkár.

Az iskola történetéről szólva Soltész Miklós elmondta, hogy 1993-ban, az iskola újraalapításakor az első és egyetlen osztály még a plébánia épületében kezdte meg a tanulást, a következő évben költözhetett be – már két osztállyal – mostani épületébe a katolikus iskola.

Úgy vélekedett, hogy a szeretet, szigor, humor hármasának mindig ott kell lennie a keresztény ember mindennapjaiban. A gyerekeknek meg kell hagyni a humort, és szeretettel kell fordulni feléjük, de legyen szigor is, ha szükség van rá – hangsúlyozta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.

Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára úgy fogalmazott: 30 évvel ezelőtt iskolát alapítani bátorság volt, mert az azt megelőző időszakban elvették azokat az értékeket, amelyek szerint ma élhetünk. Az iskola épülete olyan, mint egy családi otthon, az iskola közössége olyan, mint a család: szeret, megtart, bátorít, fegyelmez és irányt mutat – fejtette ki.

Pánczél Károly, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, hogy az iskola 1897-es alapítása előtt is működött katolikus iskola Ráckevén, mert "akkoriban ez természetes volt". Volt 50 gyönyörű éve az iskolának 1948-ig, amikortól már nemcsak a hitvalló iskolákat, hanem a hitvalló embereket is üldözték, és több mint 6500 felekezeti iskolát zártak be – tette hozzá.

Harminc esztendővel ezelőtt valóban bátorság, kellő hit kellett ahhoz, hogy sokan újrainduljanak az egyházi iskolákból

- hangoztatta a fideszes képviselő.

Az egyházközségi összefogással épült katolikus iskolát 1897-ben szentelték fel, védőszentje Szent Imre herceg lett. Az intézmény az államosításig önálló intézményként működött; 2001-ben az iskola felvette a Szent Imre nevet. Az iskolát 1993-ban alapította újra a ráckevei római katolikus egyházközség.