Úgy szapulták David Pressmant a közmédia műsorában, hogy azt kormány is megirigyelheti

A magyar szuverenitási törvényt kritizáló David Pressman mélyen hallgat arról, hogy az Egyesült Államoknak is van ügynöktörvénye, amely igen komolyan szankcionálja azokat, akik külföldi pénzen szeretnének politikai tevékenységet folytatni Amerikában – hangzott el a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című közéleti háttérműsorban az M1 aktuális csatornán csütörtök este.

Ezúttal Kiszelly Zoltán politológus, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója, Kulifai Máté, a Hetek lapszerkesztője és Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője volt a meghívott az adásban.

A hirado.hu beszámolója szerint a műsor házigazdája felidézte, hogy az amerikai nagykövet szerint a magyar szuverenitásvédelmi törvény "még az orosz külföldi ügynöktörvénytől is durvább", azt azonban meg sem említette David Pressman, hogy az Egyesült Államoknak is van ügynöktörvénye, ami komoly kötelezettséget ró mindazokra, akik Amerikában szeretnének politikai tevékenységet folytatni külföldi pénzen.

"Az amerikaiak mindig is ki akarták zárni a külföldi befolyást, ami nagyon helyes egy szuverén ország tekintetében" – jelentette ki Kiszelly Zoltán a külföldi ügynökök regisztrálásáról szóló 1937-es amerikai törvényre utalva, és hangsúlyozta, hogy Oroszország nem nyugati típusú demokrácia, mint Magyarország, ezért az orosz szabályozás össze sem hasonlítható a magyarral, hiszen Magyarország inkább az amerikai és az izraeli példákat követi.

David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok új budapesti nagykövete az érkezése után tartott sajtótájékoztatón a Liszt Ferenc-repülőtéren 2022. szeptember 2-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Szikra Levente kiemelte, hogy a törvény nem hoz be új tilalmakat, de kiterjed az egyesületekre is, mivel azok is indulhatnak az önkormányzati választásokon. Eddig is tilos volt külföldi forrásból kampányolni, a pártoknak külföldi finanszírozást elfogadniuk, viszont az eddiginél jóval szigorúbb büntetések lesznek – tette hozzá.

Álságosnak tartom, hogy az amerikai nagykövet úgy kezd kioktatásba Magyarországon, hogy odahaza a jogállamiság területén bőven volna mit csiszolni

- vélekedett Kulifai Máté. Emlékeztetett arra, hogy Donald Trump volt elnököt bírósági eljárásokkal is próbálják ellehetetleníteni.

"Amerikából több milliárd forintnyi dollárt küldtek ide, amellyel megpróbálták befolyásolni a magyar választások kimenetelét. Ez tény" – közölte Lánczi Tamás, aki önleleplezőnek tartja az amerikai nagykövet kijelentéseit, mivel David Pressman szerint erről a jelenségről beszélni sem szabad.

Kulifai Máté szerint még szigorúbb törvénnyel kellene védeni a szuverenitást, nem elég, hogy a büntető törvénykönyv módosításával bezárul az a kiskapu, amelyet kihasználva külföldi finanszírozáshoz juthatott például Márki-Zay Péter mozgalma.

A házigazda emlékeztetett rá, hogy az Állami Számvevőszék 260 millió forintos bírságot szabott ki a külföldi pénzekből kampányoló hat ellenzéki pártra, egyenként be kellene fizetniük 43 millió forintot, ám ők ezt sérelmezik.

"Volt elégséges pénz magyarországi feltételek között a kampányolásra, és emellé fogadtak el külföldi pénzt ezek a pártok" – mondta Kiszelly Zoltán, aki felelevenítette, hogy amerikai tanácsadók irányították az ellenzék kommunikációját is, ezért kellett szidniuk Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

"A Demokrata Párthoz köthető tanácsadók is megjelentek a kampányban" – utalt Kiszelly Zoltán az amerikai pártra.

"Azt állítja magáról egy párt, hogy átverték, megvezették, mert úgy folyt át rajtuk a pénz, hogy azt észre sem vették" – értékelte Lánczi Tamás a Karácsony Gergely mozgalmának pénzgyűjtő ládikáiról szóló szocialista nyilatkozatokat.

Kulifai Máté azt tanácsolta a magukat átvertnek érző ellenzéki politikusoknak, hogy az átláthatóság érdekében támogassák a szuverenitási törvényt.