Magyar Nemzet: Házkutatást tartott, bizonyítékokat foglalt le a NAV a 24.hu tulajdonosának ügyében

Egy fideszes képviselő jelentette fel Varga Zoltánt, még 2021-ben.

Varga Zoltán. Kép: Central Médiacsoport / Facebook

Több helyszínen is házkutatást tartott, majd bizonyítékokat foglalt le az adóhatóság a 24.hu portált is működtető Central Médiacsoport tulajdonosát, Varga Zoltánt is érintő büntetőügyben – írja saját értesülésre hivatkozva a Magyar Nemzet.

Vargát és két társát a lap szerint költségvetési csalással és hűtlen kezeléssel gyanúsítja a NAV. A nyomozást felügyelő Fővárosi Főügyészségre hivatkozva azt is írják:

Tárgyi bizonyítékokat – okiratokat és elektronikus adatokat – foglalt le.

A Magyar Nemzet által „baloldali médiamogulként” aposztrofált Vargát Budai Gyula fideszes képviselő 2021-ben jelentette fel az Európai Csalás Elleni Hivatalnál (OLAF), majd a NAV-nál is.

A feljelentés lényege, hogy a Vargához köthető Central Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. áron alul adta el a Nógrád Vegyipari Zrt.-t 2020 áprilisában.

Varga a Forbes-nak 2022-ben azt nyilatkozta, hogy semmilyen bűntettet nem követett el. Akkor azt feltételezte, a lejáratásával „azt próbálják felmutatni, nem csak fideszes korrupció létezik”. Az interjúban szóba került, hogy a feljelentés mellett „indirekt módon” vételi ajánlatot is kapott cégére a NER felől.