Minden magyarnak üzent Orbán Viktor

A miniszterelnök szerdán a TV2 Tények című műsorának adott interjút.



Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A kormányfő a magyar baloldali politikusok brüsszeli viselkedésére vonatkozó kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, "gondolhatnánk, hogy van néhány olyan ügy, amely nemzeti", és amelyben illene megtámogatni, "legalábbis nem nehéz helyzetbe hozni" a kormányt. Hiába van viszont szó a diákok ösztöndíjáról, a tanárok béréről – amihez a kormány pénzt próbál szerezni –, "a baloldal ott mindig Magyarország ellen beszél" – mondta.

A miniszterelnök szerint az a helyzet alakult ki, hogy a baloldal nyíltan – talán még büszkén is – arról beszél Brüsszelben: azért dolgozik, hogy a magyarok ne kapják meg azt a pénzt, amely egyébként az uniós költségvetésből jár az országnak.

Szerintem ez túl van az értelmes és normális politikai párbajok világán

- jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő a közelmúltban elfogadott szuverenitásvédelmi törvény megalkotásának indokaival kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a baloldal a 2022-es választások előtt külföldi pénzeket kapott.

Tudta a baloldal, hogy (...) ezért cserébe egyszer, ha nyer, teljesíteni kell külföldről érkező elvárásokat. Ez teljesen ellentétes Magyarország érdekeivel, ellentétes azokkal az eszményekkel, értékekkel, az ezeréves történelmünkkel, aminek jegyében élni akarunk

- mutatott rá.

A törvény szerinte azt a célt szolgálja, hogy a magyarok maguk "dönthessék el, mi történjen ebben az országban", e döntéseket pedig külföldiek pénzzel ne befolyásolhassák.

A kormányfő szerint ezt az összefüggést jól értik a magyarok, hiszen a magyar történelem is megmutatta: "vannak hazafiak, akik küzdenek a hazáért, (...) vért is adnak a szabadságért, és mindig vannak, akik meg elárulják a hazát". Azt mondta, hogy ez az "ismerős minta" ma is megfigyelhető.

Amikor arról kérdezték, hogy mire lehetünk nagyon büszkék 2023-ban, a miniszterelnök a két magyar kutató Nobel-díját tette első helyre.

Úgy fogalmazott:

nem csak azért, mert a Nobel-díj nagy dolog, de van egy üzenete annak, hogy biológiai Nobel-díjat kap valaki, aki "valahol ott a Jászság-Kunság környékén született" egy olyan családban, ahol az apa hentesmester volt. A másik Nobel-díjasunk Mórról jön egy olyan családból, ahol az édesanya otthon nevelte a gyereket, az édesapa pedig fizikai munkából tartotta fenn a családot

- hangsúlyozta.

Az ember első helyen a saját szüleinek hálás, aztán a tanárainak, akik megtanították írni-olvasni, kijárja a magyar iskolákat, elmegy külföldre, megkapja a kutatás lehetőségét, "pénzt, paripát, fegyvert, laboratóriumot, mestereket", és innen a magyar ugarról egyszer csak, Mórról meg onnan a Jászságból itt van két Nobel-díj

- mondta a miniszterelnök.

A labdarúgó-válogatott kijutását az Európa-bajnokságra úgy értékelte, hogy "az inkább kötelező". Az, hogy volt két-három rossz évtizedünk, nem szabad, hogy odavezessen, hogy leértékeljük saját magunkat – szögezte le. Magyarország kétszer játszott világbajnoki döntőt, ebből azért nincs sok a világon, a "mi mércénk ez"

- jelentette ki.

Egy kétszer vb-döntőt játszó magyar válogatottól elvárható, hogy kijusson egy Európa-bajnokságra

- hangoztatta.

Az ünnepi készülődésről azt mondta, neki leginkább az a dolga, hogy befűtse a kemencét, és feltegye a csúcsdíszt a fenyőfára.

Zárásként Orbán Viktor azt üzente minden magyarnak, hogy akármilyen nehézség van is, ha az ember jó ügy mellett kötelezi el magát, és nem adja fel, hanem csinálja és kitart mellette, akkor a végén a dolgok jóra fordulnak.

Ezt a magyarok szerintem tudják, csak ki kell bírni

- fogalmazott a miniszterelnök.