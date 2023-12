Hazudnak Orbánék: Magyar harcjárművek kerülnek Ukrajnába – Magyar felségjelzésű katonai szállítógép is visz fegyvereket Novák Előd szerint

Ukrajnának gyártunk gyalogsági harcjárműveket? – ezzel a címmel tett fel írásbeli a kérdést Novák Előd a honvédelmi miniszternek, aki ezt a kétértelmű választ adta: "nem zajlik harcjárművek gyártása Magyarországon Ukrajnával koprodukcióban."

A Mi Hazánk képviselője kérdésében rávilágított: Ukrajna legnagyobb hadiipari partnere, a már Zalaegerszegen is gyárat üzemeltető Rheinmetall csoport vezérigazgatója is kétértelműen nyilatkozott a Reutersnek, amely szerint az Ukrajnának szánt új Lynx gyalogsági harcjárművek közül az első tíz gyártása már zajlik Ukrajnával koprodukcióban Németországban vagy Magyarországon.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter válasza azért is gyanús, mert azt a hazugságot is tartalmazza:

– miközben épp Novák Előd sorolt fel az Országgyűlés legutóbbi ülésnapján tucatnyi bizonyítékot a Fidesz-kormány háborúban való részvételére.

A honvédelmi miniszter állítása szerint "nem küld fegyvert, lőszert és katonát Ukrajnába", de a Mi Hazánk honvédelmi szakpolitikusa rávilágított:

az EU-n keresztül, vétó helyett asszisztálásunkkal folyik pl. a lőszertámogatás is, és a harckocsik működését biztosító üzemanyaggal is támogatja az ukránok háborúját Magyarország közvetlenül is.

Rendkívül álságos az a kormányzati propaganda, hogy "a magyar-ukrán határt nem lépik át" fegyverszállítmányok, hiszen valójában igenis mehetnek Magyarországon keresztül fegyverszállítmányok Ukrajnába:

Álszent a kormány! Sőt magyar felségjelzésű katonai szállítógép is visz fegyvereket Ukrajnának (a Pápán állomásozó NATO Nehéz Légiszállító Ezred egyik magyar felségjelzésű C-17-es repülőgépe), a rakéták bepakolásáról fénykép is megjelent.

A balti légtér biztosítását is vállalták magyar Gripenekkel, és konfliktusba is kerültek orosz vadászgépekkel, melyről büszkén számolt be a Magyar Honvédség. Viszont a magyar kormány eltitkolta, s a szlovák védelmi minisztertől kellett megtudnunk: ukrán katonák, katonai egészségügyi szakemberek kiképzésében is részt vesz Magyarország