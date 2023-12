Hadházy Ákos Tar községbe látogatott, ahol a nem sokat látott a 400 millió forintos fejlesztésből.

Hadházy Ákos/Facebook

Becsó Zsolt fideszes képviselő egy hónapja ünnepélyesen átadta a 400 millió forintos EU-s projektben épített „turisztikai attrakciót” Tar községben. Most Hadházy Ákos fideszes politikus ellátogatott a helyszínre, hogy felmérje, pontosan mire is ment el a pénz.

Elmentem az önkormányzathoz, de ott nem tudták megmondani, mikortól élvezhető a fideszes pokol – szerintük talán márciusban megnyílik majd.

Így továbbra is csak Becsó képviselő posztjaiból elcsent képekből lehet sejtésünk, mi vár ránk ebben a közbeszerzési értesítő szerint 97 nm-es földalatti csodában. Azért kintről is lehet látni már most is ezt-azt és a közbeszerzési értestőből is megtudunk pár dolgot. Pl. azt, hogy díszburkolat nagy részét egyszerűen elfelejtették lerakni, valamint a pokol melletti romok felfalazása sem valósult meg.

A 97 négyzetméternyi pokol bruttó 91 milliót vitt el a 400 millióból. (A maradék pénzből 50 millióért építettek egy 100 nm-es (jelenleg töküres) fogadó épületet több száz méterrel odébb, illetve Szurdokpüspökiben egy bemutatóház épült 120 millióért, egy bicikli tároló 8 millióért, leaszfaltoztak néhány száz méter utat 11 millióért és színpadtechnikát, bicikliket és egy kávézó berendezését vették meg összesen kb 50 millióért. Hogy a maradék 70 millió hova került, azt nem tudni. Lehet, hogy a pokolra) A poklot, miképpen a többi projekt elemet is, Toldi Csaba egyéni vállalkozó építette